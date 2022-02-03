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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 18:14
Пансер написав: Son of Sun написав:
а при оренді авто - 99,99%, що на це звернуть увагу і попросять платити лише своєю картою.
Маю досвід безпроблемної оплати за оренду авто на Канарських островах звичайною неіменною моно.
Канари - умовна Європа. У великих компаніях з оренди авто (AVIS, Europcar, Hertz, ...), такий трюк не пройшов би - 100%. Дрібні гравці грають за своїми правилами
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Son of Sun
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:16
Son of Sun написав: newbie написав:
А неименные карты ПУМБа принимают в Европе? И там лучше мастер или виза?
Якщо в магазині, то різниці немає, є ім'я чи немає, а при оренді авто - 99,99%, що на це звернуть увагу і попросять платити лише своєю картою.
Віза чи МС - залежить вже від умов банка-емітента, що він крутить з курсами і комісіями.
Про авто знаю, там вообще кредитку захотели, дебетка не прошла. Но сейчас интересует неименная дебетка для магазинов и возможно банкоматов.
По общему правилу в Европу лучше брать гривневый мастер? Виза ж вроде для доллара. Не? Или без разницы, можно и визу, раз Вы говорите, как банк крутит. Я имею ввиду именно пумбовские.
Востаннє редагувалось newbie
в Чет 03 лют, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:20
Пансер написав: newbie написав:
И там лучше мастер или виза?
Через мастер в євро і злотих подвійна конвертація, тому краще віза
Опаньки, а я думал наоборот. Т.е. в Швейцарию брать визу?
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:33
Son of Sun написав: newbie написав:
Как без комиссии вывести деньги с карты ПУМБ на карту Моно? Сколько можно за раз/за день?
p2p через пумб-онлайн, 3200USD в еквіваленті на добу
Сенкс, а то я вытягивал на моновскую, так ПУМБ 0,5 % взял. А из ПУМБа не отправлял, т.к. в тарифах видел на отправку тоже 0,5 %, но оказалось, что это всекарты не касается.
Востаннє редагувалось newbie
в Чет 03 лют, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:35
newbie написав:
Но сейчас интересует неименная дебетка для магазинов и возможно банкоматов.
Все рівно.
newbie написав:
По общему правилу в Европу лучше брать гривневый мастер? Виза ж вроде для доллара. Не? Или без разницы, можно и визу, раз Вы говорите, как банк крутит. Я имею ввиду именно пумбовские.
Тут (на гілці ПУМБа) пишуть, що краще віза. В мене лише віза, досвід конвертації (грн. - євро) був позитивним.
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Son of Sun
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:37
newbie написав: Son of Sun написав: newbie написав:
Как без комиссии вывести деньги с карты ПУМБ на карту Моно? Сколько можно за раз/за день?
p2p через пумб-онлайн, 3200USD в еквіваленті на добу
Сенкс, а то я тянул с моновской, так ПУМБ 0,5 % взял.
ПУМБ безкоштовно випускає зі свого сервісу, якщо тягнути іншими (моно, напр.), то буде комісія.
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Son of Sun
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:41
Son of Sun написав:
Тут (на гілці ПУМБа) пишуть, що краще віза. В мене лише віза, досвід конвертації (грн. - євро) був позитивним.
Теперь уже и не знаю. До этого был уверен что для визы расчетная валюта доллар.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:50
Son of Sun написав:
ПУМБ безкоштовно випускає зі свого сервісу, якщо тягнути іншими (моно, напр.), то буде комісія.
Тут нюанс, что это только для всекарты и переводов внутри банка. Причем у меня это был не р2р, а со счета на карту, т.к. в веб-версии с карты на карту не было, а с сайта я не хотел. Т.е. это был а2с наружу без комиса. Приятный, особенно, если лимиты такие как Вы сказали. Я видел другие (29999 грн) и 20000 самого Пумб-онлайна.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:07
PUMB Сколько банк планирует еще жить с блокировкой отображения кредитной карты с 21:00 до 01:00?
Ни у одного другого банка таких неудобств с процессингом кредитной задолженности в конце суток нет. Неужели сложно побороть эту специфику и не создавать неудобств клиентам?
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