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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:12

  Wolfenstein написав:PUMB Сколько банк планирует еще жить с блокировкой отображения кредитной карты с 21:00 до 01:00?
Ни у одного другого банка таких неудобств с процессингом кредитной задолженности в конце суток нет. Неужели сложно побороть эту специфику и не создавать неудобств клиентам?

Добрый день! В это время по кредитной карте "ВсеМожу" выполняется обновление информации, в связи с чем переводы денежных средств в мобильном приложении ПУМБ Online могут быть временно недоступны, о чем свидетельствует блокировка карты в приложении. При этом, все другие операции по картам (снятие наличных, оплата в магазинах, пополнение и другое) в этот период доступно. Мы понимаем, что это может быть не удобно, и хотим отключить блокировку карты в это время, но для этого понадобиться некоторое время.
PUMB
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  #<1 ... 27282930
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04.02.2022 11:12
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