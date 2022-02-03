Добрый день! В это время по кредитной карте "ВсеМожу" выполняется обновление информации, в связи с чем переводы денежных средств в мобильном приложении ПУМБ Online могут быть временно недоступны, о чем свидетельствует блокировка карты в приложении. При этом, все другие операции по картам (снятие наличных, оплата в магазинах, пополнение и другое) в этот период доступно. Мы понимаем, что это может быть не удобно, и хотим отключить блокировку карты в это время, но для этого понадобиться некоторое время.