Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:12

Wolfenstein написав: PUMB Сколько банк планирует еще жить с блокировкой отображения кредитной карты с 21:00 до 01:00?

Ни у одного другого банка таких неудобств с процессингом кредитной задолженности в конце суток нет. Неужели сложно побороть эту специфику и не создавать неудобств клиентам? Сколько банк планирует еще жить с блокировкой отображения кредитной карты с 21:00 до 01:00?Ни у одного другого банка таких неудобств с процессингом кредитной задолженности в конце суток нет. Неужели сложно побороть эту специфику и не создавать неудобств клиентам?

Добрый день! В это время по кредитной карте "ВсеМожу" выполняется обновление информации, в связи с чем переводы денежных средств в мобильном приложении ПУМБ Online могут быть временно недоступны, о чем свидетельствует блокировка карты в приложении. При этом, все другие операции по картам (снятие наличных, оплата в магазинах, пополнение и другое) в этот период доступно. Мы понимаем, что это может быть не удобно, и хотим отключить блокировку карты в это время, но для этого понадобиться некоторое время.