Wolfenstein написав:PUMB Сколько банк планирует еще жить с блокировкой отображения кредитной карты с 21:00 до 01:00? Ни у одного другого банка таких неудобств с процессингом кредитной задолженности в конце суток нет. Неужели сложно побороть эту специфику и не создавать неудобств клиентам?
Добрый день! В это время по кредитной карте "ВсеМожу" выполняется обновление информации, в связи с чем переводы денежных средств в мобильном приложении ПУМБ Online могут быть временно недоступны, о чем свидетельствует блокировка карты в приложении. При этом, все другие операции по картам (снятие наличных, оплата в магазинах, пополнение и другое) в этот период доступно. Мы понимаем, что это может быть не удобно, и хотим отключить блокировку карты в это время, но для этого понадобиться некоторое время.
Wolfenstein написав:PUMB Сколько банк планирует еще жить с блокировкой отображения кредитной карты с 21:00 до 01:00? Ни у одного другого банка таких неудобств с процессингом кредитной задолженности в конце суток нет. Неужели сложно побороть эту специфику и не создавать неудобств клиентам?
Кстати, очень актуальный вопрос, пора решить этот вопрос с ночной блокировкой кредитной карты в приложении PUMB, или хотя бы сократить это время до 5-10 минут.
предлагаю решить опцией "запросить из процессингово центра", платной
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) Ріната Ахметова купити Ідея Банк, що належить польському Getin Holding S.A. Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 3 лютого, повідомили в комітеті агентству "Інтерфакс-Україна".
10 листопада Getin Holding S.A. уклав угоду (conditional agreement) про умови продажу Ідея Банку для ПУМБ після погодження з АМКУ та Національним банком України.
Через мастер в євро і злотих подвійна конвертація, тому краще віза
Опаньки, а я думал наоборот. Т.е. в Швейцарию брать визу?
Как раз в Швейцарии в одном из магазов у меня (несколько лет назад) не взяли Именную Визу, только мастер... хорошо что именная шла допкой к неименной маестро - ее взяли без проблем. Потом на дверях магазина увидел, что висит наклейка Мастер, а вот Визы рядом не было. Так что в Швейцарию я бы брал обе, а сучетом DCC, то и вообще тех банков, которые с еврокарт списывают в Евро. А ПУМБа к таким банкам не относится...