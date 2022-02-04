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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:12

  Wolfenstein написав:PUMB Сколько банк планирует еще жить с блокировкой отображения кредитной карты с 21:00 до 01:00?
Ни у одного другого банка таких неудобств с процессингом кредитной задолженности в конце суток нет. Неужели сложно побороть эту специфику и не создавать неудобств клиентам?

Добрый день! В это время по кредитной карте "ВсеМожу" выполняется обновление информации, в связи с чем переводы денежных средств в мобильном приложении ПУМБ Online могут быть временно недоступны, о чем свидетельствует блокировка карты в приложении. При этом, все другие операции по картам (снятие наличных, оплата в магазинах, пополнение и другое) в этот период доступно. Мы понимаем, что это может быть не удобно, и хотим отключить блокировку карты в это время, но для этого понадобиться некоторое время.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:20

  Valeriy237 написав:
  Wolfenstein написав:PUMB Сколько банк планирует еще жить с блокировкой отображения кредитной карты с 21:00 до 01:00?
Ни у одного другого банка таких неудобств с процессингом кредитной задолженности в конце суток нет. Неужели сложно побороть эту специфику и не создавать неудобств клиентам?


Кстати, очень актуальный вопрос, пора решить этот вопрос с ночной блокировкой кредитной карты в приложении PUMB, или хотя бы сократить это время до 5-10 минут.


предлагаю решить опцией "запросить из процессингово центра", платной :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:01

Re: ПУМБ

Как в приложении для своего адреса из списка поставщиков удалить одного из них? Есть только пункт "удалить" на самом адресе.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:23

  Hennady написав:Как в приложении для своего адреса из списка поставщиков удалить одного из них? Есть только пункт "удалить" на самом адресе.

У контексті конкретної адреси кнопка видалення угорі праворуч діє на усі рядки послуг, котрі Ви оберете у квадратиках (чек-боксах).
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:40

  kreuz написав:
  Hennady написав:Как в приложении для своего адреса из списка поставщиков удалить одного из них? Есть только пункт "удалить" на самом адресе.

У контексті конкретної адреси кнопка видалення угорі праворуч діє на усі рядки послуг, котрі Ви оберете у квадратиках (чек-боксах).

нема такої кнопки :(
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:58

  Hennady написав:
  kreuz написав:
  Hennady написав:Как в приложении для своего адреса из списка поставщиков удалить одного из них? Есть только пункт "удалить" на самом адресе.

У контексті конкретної адреси кнопка видалення угорі праворуч діє на усі рядки послуг, котрі Ви оберете у квадратиках (чек-боксах).

нема такої кнопки :(

Після вибору Вами якоїсь послуги або кількох з них, згори праворуч з'явиться (принаймні у останніх версіях додатку точно так) іконка сміттєвої корзини, котра і є цією кнопкою.
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:29

  kreuz написав:...згори праворуч з'явиться

Тепер побачив. Дуже дякую
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:06

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) Ріната Ахметова купити Ідея Банк, що належить польському Getin Holding S.A. Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 3 лютого, повідомили в комітеті агентству "Інтерфакс-Україна".

10 листопада Getin Holding S.A. уклав угоду (conditional agreement) про умови продажу Ідея Банку для ПУМБ після погодження з АМКУ та Національним банком України.

https://finbalance.com.ua/news/amku-dozvoliv-dlya-pumb-kupiti-ideya-bank
https://ru.interfax.com.ua/news/economic/795989.html
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:36

Как же надоел этот ПУМБ, уже второй раз слетают все домофоны, водоканалы, электроэнергии, интернеты и т.д. :|
Проще Укрсибом заплатить, так там под другие дела надо.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:30

  newbie написав:
  Пансер написав:
  newbie написав:И там лучше мастер или виза?

Через мастер в євро і злотих подвійна конвертація, тому краще віза

Опаньки, а я думал наоборот. Т.е. в Швейцарию брать визу?

Как раз в Швейцарии в одном из магазов у меня (несколько лет назад) не взяли Именную Визу, только мастер... хорошо что именная шла допкой к неименной маестро - ее взяли без проблем. Потом на дверях магазина увидел, что висит наклейка Мастер, а вот Визы рядом не было.
Так что в Швейцарию я бы брал обе, а сучетом DCC, то и вообще тех банков, которые с еврокарт списывают в Евро. А ПУМБа к таким банкам не относится...
ol_zy
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