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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:38
Re: ПУМБ
А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:42
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