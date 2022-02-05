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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:38

Re: ПУМБ

А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?
midest
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:42

  Striker написав:Как же надоел этот ПУМБ, уже второй раз слетают все домофоны, водоканалы, электроэнергии, интернеты и т.д..

Є таке. Називається "На жаль, щось пішло не так". Цього разу вода і газзбут.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:30

  midest написав:А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?


спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять
cohan
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