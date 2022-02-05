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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:38
А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?
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midest
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Додано: Суб 05 лют, 2022 15:42
Striker написав:
Как же надоел этот ПУМБ, уже второй раз слетают все домофоны, водоканалы, электроэнергии, интернеты и т.д..
Є таке. Називається "На жаль, щось пішло не так". Цього разу вода і газзбут.
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ricardo
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:30
midest написав:
А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?
спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять
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cohan
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