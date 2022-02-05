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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:38
Re: ПУМБ
А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:42
Додано: Суб 05 лют, 2022 20:30
спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:41
Re: ПУМБ
Мониторинг здесь прохожу без проблем. Это не выход. Это частичный переворот. Поэтому без оглядки на курс и прочее. Неоднократно совершал такие операции через отделение, теперь решил попробовать через приложение. Через отделение, если попросить обмен со счета на счет (без банкнот), в квитанции все равно пишут "внесення готівки на картковий рахунок", т. е. операция через кассу. Если не к спеху, то можно избежать комиссии через депозит на месяц; или 1,5% на все, что сверху лимита (для простых счетов). Через приложение, получается, чистый безнал (валютообмін). Про возможные комиссии в тарифах ничего не нашел. А на счет мониторинга засомневался, т. к. все подобные движения обычно под колпаком. Или приложение на обмене позволяет пройти мимо?
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