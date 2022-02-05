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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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ПУМБ 4.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:38

Re: ПУМБ

А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?
midest
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:42

  Striker написав:Как же надоел этот ПУМБ, уже второй раз слетают все домофоны, водоканалы, электроэнергии, интернеты и т.д..

Є таке. Називається "На жаль, щось пішло не так". Цього разу вода і газзбут.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:30

  midest написав:А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?


спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:41

Re: ПУМБ

  cohan написав:спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять

Мониторинг здесь прохожу без проблем. Это не выход. Это частичный переворот. Поэтому без оглядки на курс и прочее. Неоднократно совершал такие операции через отделение, теперь решил попробовать через приложение. Через отделение, если попросить обмен со счета на счет (без банкнот), в квитанции все равно пишут "внесення готівки на картковий рахунок", т. е. операция через кассу. Если не к спеху, то можно избежать комиссии через депозит на месяц; или 1,5% на все, что сверху лимита (для простых счетов). Через приложение, получается, чистый безнал (валютообмін). Про возможные комиссии в тарифах ничего не нашел. А на счет мониторинга засомневался, т. к. все подобные движения обычно под колпаком. Или приложение на обмене позволяет пройти мимо?
midest
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:05

  midest написав:
  cohan написав:спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять

Мониторинг здесь прохожу без проблем. Это не выход. Это частичный переворот. Поэтому без оглядки на курс и прочее. Неоднократно совершал такие операции через отделение, теперь решил попробовать через приложение. Через отделение, если попросить обмен со счета на счет (без банкнот), в квитанции все равно пишут "внесення готівки на картковий рахунок", т. е. операция через кассу. Если не к спеху, то можно избежать комиссии через депозит на месяц; или 1,5% на все, что сверху лимита (для простых счетов). Через приложение, получается, чистый безнал (валютообмін). Про возможные комиссии в тарифах ничего не нашел. А на счет мониторинга засомневался, т. к. все подобные движения обычно под колпаком. Или приложение на обмене позволяет пройти мимо?


скажу за Альфу - ничего не жужжит пока не начинаешь выносить (, тогда включается 400 ($13+) в месяц, хорошо что хоть гривну можно ~1M вывести без кассы

тут Вам только пробовать, но 500 недалеко от 400, должно пройти без вопросов
cohan
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