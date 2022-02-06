Додано: Нед 06 лют, 2022 12:41

cohan написав: спросят при снятии, скорее всего

просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять спросят при снятии, скорее всегопросто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять

Мониторинг здесь прохожу без проблем. Это не выход. Это частичный переворот. Поэтому без оглядки на курс и прочее. Неоднократно совершал такие операции через отделение, теперь решил попробовать через приложение. Через отделение, если попросить обмен со счета на счет (без банкнот), в квитанции все равно пишут "внесення готівки на картковий рахунок", т. е. операция через кассу. Если не к спеху, то можно избежать комиссии через депозит на месяц; или 1,5% на все, что сверху лимита (для простых счетов). Через приложение, получается, чистый безнал (валютообмін). Про возможные комиссии в тарифах ничего не нашел. А на счет мониторинга засомневался, т. к. все подобные движения обычно под колпаком. Или приложение на обмене позволяет пройти мимо?