|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:38
А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?
-
midest
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 12.11.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:42
Striker написав:
Как же надоел этот ПУМБ, уже второй раз слетают все домофоны, водоканалы, электроэнергии, интернеты и т.д..
Є таке. Називається "На жаль, щось пішло не так". Цього разу вода і газзбут.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 809
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 лют, 2022 20:30
midest написав:
А кто-нибудь менял 500k+ через приложение? Насколько я понимаю, комиссии, в отличии от операции через кассу/отделение, не будет? А финмон - как это все технически происходит? Нужно заранее закинуть в телефон подтверждающие фото, а потом в процессе появится какое-то диалоговое окно? Или ничего делать не нужно, а все будет также мгновенно и без смс, как на меньших суммах? Это работает 24/7 или во внережимное время лучше не проводить?
спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3736
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:41
cohan написав:
спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять
Мониторинг здесь прохожу без проблем. Это не выход. Это частичный переворот. Поэтому без оглядки на курс и прочее. Неоднократно совершал такие операции через отделение, теперь решил попробовать через приложение. Через отделение, если попросить обмен со счета на счет (без банкнот), в квитанции все равно пишут "внесення готівки на картковий рахунок", т. е. операция через кассу. Если не к спеху, то можно избежать комиссии через депозит на месяц; или 1,5% на все, что сверху лимита (для простых счетов). Через приложение, получается, чистый безнал (валютообмін). Про возможные комиссии в тарифах ничего не нашел. А на счет мониторинга засомневался, т. к. все подобные движения обычно под колпаком. Или приложение на обмене позволяет пройти мимо?
-
midest
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 12.11.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:05
midest написав: cohan написав:
спросят при снятии, скорее всего
просто тут курсы не топовые, странно что Вы решили менять
Мониторинг здесь прохожу без проблем. Это не выход. Это частичный переворот. Поэтому без оглядки на курс и прочее. Неоднократно совершал такие операции через отделение, теперь решил попробовать через приложение. Через отделение, если попросить обмен со счета на счет (без банкнот), в квитанции все равно пишут "внесення готівки на картковий рахунок", т. е. операция через кассу. Если не к спеху, то можно избежать комиссии через депозит на месяц; или 1,5% на все, что сверху лимита (для простых счетов). Через приложение, получается, чистый безнал (валютообмін). Про возможные комиссии в тарифах ничего не нашел. А на счет мониторинга засомневался, т. к. все подобные движения обычно под колпаком. Или приложение на обмене позволяет пройти мимо?
скажу за Альфу - ничего не жужжит пока не начинаешь выносить (, тогда включается 400 ($13+) в месяц, хорошо что хоть гривну можно ~1M вывести без кассы
тут Вам только пробовать, но 500 недалеко от 400, должно пройти без вопросов
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3736
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:17
На вихідних кешбек нараховують? 01 зробив тестовий платіж за комун послуги, кешбек видали одразу. Вчора в суботу оплатив повністю послугу, кегбеку другий день не видно. Платіж повністю ідентичний що й 01, тільки сума інша. Категорія кегбеку обрана
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:50
Rimlyanin1 написав:
На вихідних кешбек нараховують?
Так, нараховують.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3121
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:51
Rimlyanin1 написав:
На вихідних кешбек нараховують? 01 зробив тестовий платіж за комун послуги, кешбек видали одразу. Вчора в суботу оплатив повністю послугу, кегбеку другий день не видно. Платіж повністю ідентичний що й 01, тільки сума інша. Категорія кегбеку обрана
А я вчора платив у ватсонсі і не отримав кешбек у вибраній категорії Краса. Ну його на фіг той ПУМБ, буду платити тільки хамоном.
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:13
jay2004 написав: Rimlyanin1 написав:
На вихідних кешбек нараховують?
Так, нараховують.
раньше в Вайбере показывали сразу,
возможно, так как это отправка со счета, а не оплата картой - нарисуют в понедельник
но думаю просто подвисла программа их
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3736
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:36
А как сейчас приглашать друзей?
По-старому, через Вайбер? Или уже есть нормальные рефссылки?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5320
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 4470 раз.
-
- Профіль
-
6
12
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|