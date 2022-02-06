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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 05:50
Искатель, без изменений — через Viber.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:40
05.02.2022 - сказали в ТП, что был массовый сбой. Должны доначислисть КБ на протяжении нескольких дней.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 11:22
ol_zy написав:
Так что в Швейцарию я бы брал обе, а сучетом DCC, то и вообще тех банков, которые с еврокарт списывают в Евро. А ПУМБа к таким банкам не относится...
пару років тому так і було, за онлайн оплату в євро списували стільки ж євро на євровій карточці. А зараз що вже не так?
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root
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:17
root написав: ol_zy написав:
Так что в Швейцарию я бы брал обе, а сучетом DCC, то и вообще тех банков, которые с еврокарт списывают в Евро. А ПУМБа к таким банкам не относится...
пару років тому так і було, за онлайн оплату в євро списували стільки ж євро на євровій карточці. А зараз що вже не так?
По визе все еще так, по мастеркарду будет конвертация EUR->USD->EUR. Я бы вообще не пользовался картами ПУМБа за границей, есть ощущения что тебя постоянно нае...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:30
PUMB
чекните в комуналке такое "Могила С.В. ФОП" - ошибка не удалось добавить к оплате
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:50
Ребята, а закрыть карту можно только через отделение?
Сделал когда-то виртуалку всеможу, потом не поленился и получил пластик. Но виртуалка не закрылась, думаю потому, что был открыт Вільний, привязанный к этой карте. Но хотелось бы всё-таки эту виртуалку грохнуть. Вільний уже закрыл.
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M-Audio
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:20
Starter написав:PUMB
чекните в комуналке такое "Могила С.В. ФОП" - ошибка не удалось добавить к оплате
Добрый день! Уточните, пожалуйста, детальнее Ваш вопрос нам в личных сообщениях. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях.
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PUMB
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:26
M-Audio написав:
Ребята, а закрыть карту можно только через отделение?
Сделал когда-то виртуалку всеможу, потом не поленился и получил пластик. Но виртуалка не закрылась, думаю потому, что был открыт Вільний, привязанный к этой карте. Но хотелось бы всё-таки эту виртуалку грохнуть. Вільний уже закрыл.
Добрый день! Закрыть виртуальную карту возможно только в отделении с оригиналом паспорта и ИНН.
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PUMB
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