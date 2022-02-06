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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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ПУМБ 4.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 05:50

Re: ПУМБ

Искатель, без изменений — через Viber.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:40

Re: ПУМБ

05.02.2022 - сказали в ТП, что был массовый сбой. Должны доначислисть КБ на протяжении нескольких дней.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:22

  ol_zy написав:Так что в Швейцарию я бы брал обе, а сучетом DCC, то и вообще тех банков, которые с еврокарт списывают в Евро. А ПУМБа к таким банкам не относится...


пару років тому так і було, за онлайн оплату в євро списували стільки ж євро на євровій карточці. А зараз що вже не так?
root
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:17

  root написав:
  ol_zy написав:Так что в Швейцарию я бы брал обе, а сучетом DCC, то и вообще тех банков, которые с еврокарт списывают в Евро. А ПУМБа к таким банкам не относится...


пару років тому так і було, за онлайн оплату в євро списували стільки ж євро на євровій карточці. А зараз що вже не так?

По визе все еще так, по мастеркарду будет конвертация EUR->USD->EUR. Я бы вообще не пользовался картами ПУМБа за границей, есть ощущения что тебя постоянно нае...
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:30

PUMB
чекните в комуналке такое "Могила С.В. ФОП" - ошибка не удалось добавить к оплате
Starter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:50

Ребята, а закрыть карту можно только через отделение?
Сделал когда-то виртуалку всеможу, потом не поленился и получил пластик. Но виртуалка не закрылась, думаю потому, что был открыт Вільний, привязанный к этой карте. Но хотелось бы всё-таки эту виртуалку грохнуть. Вільний уже закрыл.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:20

  Starter написав:PUMB
чекните в комуналке такое "Могила С.В. ФОП" - ошибка не удалось добавить к оплате

Добрый день! Уточните, пожалуйста, детальнее Ваш вопрос нам в личных сообщениях. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:26

  M-Audio написав:Ребята, а закрыть карту можно только через отделение?
Сделал когда-то виртуалку всеможу, потом не поленился и получил пластик. Но виртуалка не закрылась, думаю потому, что был открыт Вільний, привязанный к этой карте. Но хотелось бы всё-таки эту виртуалку грохнуть. Вільний уже закрыл.

Добрый день!  Закрыть виртуальную карту возможно только в отделении с оригиналом паспорта и ИНН.
PUMB
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