Ребята, а закрыть карту можно только через отделение? Сделал когда-то виртуалку всеможу, потом не поленился и получил пластик. Но виртуалка не закрылась, думаю потому, что был открыт Вільний, привязанный к этой карте. Но хотелось бы всё-таки эту виртуалку грохнуть. Вільний уже закрыл.
M-Audio написав:Ребята, а закрыть карту можно только через отделение? Сделал когда-то виртуалку всеможу, потом не поленился и получил пластик. Но виртуалка не закрылась, думаю потому, что был открыт Вільний, привязанный к этой карте. Но хотелось бы всё-таки эту виртуалку грохнуть. Вільний уже закрыл.
Добрый день! Закрыть виртуальную карту возможно только в отделении с оригиналом паспорта и ИНН.
PUMB А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.
PUMB написав:С 15 февраля 2022 года отключаем у веб-версии ПУМБ Online только возможность открывать новые депозиты. Поэтому клиентам, ранее открывавшим депозит в веб-версии ПУМБ Online, мы предлагаем более удобную альтернативу
У відділенні будуть відкриватись?.. "удобная альтернатіва" неприйнятна.