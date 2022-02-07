melkh написав:PUMB А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.
бгг
я уже с ними за "Центральную" и в чате, и в ФБ, и тут точно как в анекдоте про "телевизор и пятую точку" )) в конце декабря взяли в работу, обещали что 10 дней и все будет готово ))
antey718 написав:по мастеркарду будет конвертация EUR->USD->EUR.
Ужас. Может то было CHF->USD->EUR? Там же ценники не поймешь в чем и франк практически равен евро.
Зачем банку или МПС конвертировать из евро в евро через доллар? И сюда ж надо еще добавить конвертацию в гривну, т.к. разговор был о гривневых картах и их выгодности заграницей.
Валютные, то отдельная тема, там может и можно нарваться на такую конвертацию.
Я бы вообще не пользовался картами ПУМБа за границей, есть ощущения что тебя постоянно нае...
Дык мнения, получается, разделились. Одни хвалят, другие нет. Может это от людей и конкретных кейсов зависит? Я тоже сначала был не в восторге, когда при вытягивании на моновскую карту с пумбовской обнаружил списание комиссии в Пумбе. Но потом оказалось, что при толкании из Пумба на моновскую карту (причем даже не с карты, а со счета) все норм и комисса нет.