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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:51

  melkh написав:PUMB
А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.Зображення


бгг

я уже с ними за "Центральную" и в чате, и в ФБ, и тут
точно как в анекдоте про "телевизор и пятую точку" ))
в конце декабря взяли в работу, обещали что 10 дней и все будет готово ))
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:07

  sergey_sryvkin написав:
  PUMB написав:С 15 февраля 2022 года отключаем у веб-версии ПУМБ Online только возможность открывать новые депозиты.

У відділенні будуть відкриватись?..

Відкриття депозитів буде у додатку, як і зараз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:33

  antey718 написав:по мастеркарду будет конвертация EUR->USD->EUR.

Ужас. Может то было CHF->USD->EUR? Там же ценники не поймешь в чем и франк практически равен евро.

Зачем банку или МПС конвертировать из евро в евро через доллар? И сюда ж надо еще добавить конвертацию в гривну, т.к. разговор был о гривневых картах и их выгодности заграницей.

Валютные, то отдельная тема, там может и можно нарваться на такую конвертацию.

Я бы вообще не пользовался картами ПУМБа за границей, есть ощущения что тебя постоянно нае...

Дык мнения, получается, разделились. Одни хвалят, другие нет. Может это от людей и конкретных кейсов зависит? Я тоже сначала был не в восторге, когда при вытягивании на моновскую карту с пумбовской обнаружил списание комиссии в Пумбе. Но потом оказалось, что при толкании из Пумба на моновскую карту (причем даже не с карты, а со счета) все норм и комисса нет.
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  #<1 ... 30313233
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