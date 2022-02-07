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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334>

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ПУМБ 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:51

  melkh написав:PUMB
А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.Зображення


бгг

я уже с ними за "Центральную" и в чате, и в ФБ, и тут
точно как в анекдоте про "телевизор и пятую точку" ))
в конце декабря взяли в работу, обещали что 10 дней и все будет готово ))
Setta
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:07

  sergey_sryvkin написав:
  PUMB написав:С 15 февраля 2022 года отключаем у веб-версии ПУМБ Online только возможность открывать новые депозиты.

У відділенні будуть відкриватись?..

Відкриття депозитів буде у додатку, як і зараз.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:33

  antey718 написав:по мастеркарду будет конвертация EUR->USD->EUR.

Ужас. Может то было CHF->USD->EUR?

Зачем банку или МПС конвертировать из евро в евро через доллар? И сюда ж надо еще добавить конвертацию в гривну, т.к. разговор был о гривневых картах и их выгодности заграницей.

Валютные, то отдельная тема, там может и можно нарваться на такую конвертацию.

Я бы вообще не пользовался картами ПУМБа за границей, есть ощущения что тебя постоянно нае...

Дык мнения, получается, разделились. Одни хвалят, другие нет. Может это от людей и конкретных кейсов зависит? Я тоже сначала был не в восторге, когда при вытягивании на моновскую карту с пумбовской обнаружил списание комиссии в Пумбе. Но потом оказалось, что при толкании из Пумба на моновскую карту (причем даже не с карты, а со счета) все норм и комисса нет.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:22

  Intento написав:
  sergey_sryvkin написав:
  PUMB написав:С 15 февраля 2022 года отключаем у веб-версии ПУМБ Online только возможность открывать новые депозиты.

У відділенні будуть відкриватись?..

Відкриття депозитів буде у додатку, як і зараз.

Додаток не варіант. Крім додатків - депозити всьо?.. знов треба інший банк шукати..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:34

  newbie написав:Но потом оказалось, что при толкании из Пумба на моновскую карту...комисса нет.
Пользуйтесь https://mustbe.ml/tables/p2p_sep и будет вам счастье!
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:39

  sergey_sryvkin написав:
  PUMB написав:С 15 февраля 2022 года отключаем у веб-версии ПУМБ Online только возможность открывать новые депозиты. Поэтому клиентам, ранее открывавшим депозит в веб-версии ПУМБ Online, мы предлагаем более удобную альтернативу

У відділенні будуть відкриватись?..
"удобная альтернатіва" неприйнятна.

Добрий день! Дійсно, нові депозити Ви можете відкривати в мобільному додатку ПУМБ Online, а також у відділенні з оригіналом паспорта та ІПН.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:43

  melkh написав:PUMB
А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.Зображення

 Вітаємо! З радістю допоможемо з реєстрацією постачальника комунальних послуг до нашого додатку ПУМБ Online. Для цього надішліть нам, будь ласка, в приватні повідомлення, фото рахунку, який Ви отримали від постачальника за минулий місяць, Ваші ПІБ та електронну адресу. У рахунку від постачальника повинні бути зазначені наступні реквізити:
-          назва постачальника
-          ЄДРПОУ постачальника
-          IBAN рахунок постачальника.
-          перелік послуг для оплати
-          формат заповнення призначення платежу та ідентифікатори платника.
Крім того, уточніть, будь ласка, приблизну дату та час останнього листа, а також Вашу адресу. Ми обов'язково перевіримо статус Вашого звернення та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:50

  Setta написав:
  melkh написав:PUMB
А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.Зображення


бгг

я уже с ними за "Центральную" и в чате, и в ФБ, и тут
точно как в анекдоте про "телевизор и пятую точку" ))
в конце декабря взяли в работу, обещали что 10 дней и все будет готово ))


Добрый день! Фото квитанции, которую Вы нам отправляли в личных сообщениях, к сожалению, есть нечитабельной. Как говорили Вам ранее, отправьте нам, пожалуйста, читабельную фотографию квитанции от поставщика услуг за предыдущий месяц и мы обязательно поможем Вам с регистрацией поставщика коммунальных услуг в приложение ПУМБ Online. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что в квитанции должно быть: 
 - название поставщика;
- ЕГРПОУ поставщика;
– IBAN счет поставщика;
- список услуг для оплаты;
- формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:11

  PUMB написав:Фото квитанции, которую Вы нам отправляли в личных сообщениях, к сожалению, есть нечитабельной.

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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:11

  newbie написав:
  antey718 написав:по мастеркарду будет конвертация EUR->USD->EUR.

Ужас. Может то было CHF->USD->EUR?

Зачем банку или МПС конвертировать из евро в евро через доллар? И сюда ж надо еще добавить конвертацию в гривну, т.к. разговор был о гривневых картах и их выгодности заграницей.

"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.

ПУМБ (2004 - 2021)
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