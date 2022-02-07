melkh написав:PUMB А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.
бгг
я уже с ними за "Центральную" и в чате, и в ФБ, и тут точно как в анекдоте про "телевизор и пятую точку" )) в конце декабря взяли в работу, обещали что 10 дней и все будет готово ))
antey718 написав:по мастеркарду будет конвертация EUR->USD->EUR.
Ужас. Может то было CHF->USD->EUR?
Зачем банку или МПС конвертировать из евро в евро через доллар? И сюда ж надо еще добавить конвертацию в гривну, т.к. разговор был о гривневых картах и их выгодности заграницей.
Валютные, то отдельная тема, там может и можно нарваться на такую конвертацию.
Я бы вообще не пользовался картами ПУМБа за границей, есть ощущения что тебя постоянно нае...
Дык мнения, получается, разделились. Одни хвалят, другие нет. Может это от людей и конкретных кейсов зависит? Я тоже сначала был не в восторге, когда при вытягивании на моновскую карту с пумбовской обнаружил списание комиссии в Пумбе. Но потом оказалось, что при толкании из Пумба на моновскую карту (причем даже не с карты, а со счета) все норм и комисса нет.
PUMB написав:С 15 февраля 2022 года отключаем у веб-версии ПУМБ Online только возможность открывать новые депозиты. Поэтому клиентам, ранее открывавшим депозит в веб-версии ПУМБ Online, мы предлагаем более удобную альтернативу
У відділенні будуть відкриватись?.. "удобная альтернатіва" неприйнятна.
Добрий день! Дійсно, нові депозити Ви можете відкривати в мобільному додатку ПУМБ Online, а також у відділенні з оригіналом паспорта та ІПН.
melkh написав:PUMB А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.
Вітаємо! З радістю допоможемо з реєстрацією постачальника комунальних послуг до нашого додатку ПУМБ Online. Для цього надішліть нам, будь ласка, в приватні повідомлення, фото рахунку, який Ви отримали від постачальника за минулий місяць, Ваші ПІБ та електронну адресу. У рахунку від постачальника повинні бути зазначені наступні реквізити: - назва постачальника - ЄДРПОУ постачальника - IBAN рахунок постачальника. - перелік послуг для оплати - формат заповнення призначення платежу та ідентифікатори платника. Крім того, уточніть, будь ласка, приблизну дату та час останнього листа, а також Вашу адресу. Ми обов'язково перевіримо статус Вашого звернення та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
melkh написав:PUMB А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.
бгг
я уже с ними за "Центральную" и в чате, и в ФБ, и тут точно как в анекдоте про "телевизор и пятую точку" )) в конце декабря взяли в работу, обещали что 10 дней и все будет готово ))
Добрый день! Фото квитанции, которую Вы нам отправляли в личных сообщениях, к сожалению, есть нечитабельной. Как говорили Вам ранее, отправьте нам, пожалуйста, читабельную фотографию квитанции от поставщика услуг за предыдущий месяц и мы обязательно поможем Вам с регистрацией поставщика коммунальных услуг в приложение ПУМБ Online. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что в квитанции должно быть: - название поставщика; - ЕГРПОУ поставщика; – IBAN счет поставщика; - список услуг для оплаты; - формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
antey718 написав:по мастеркарду будет конвертация EUR->USD->EUR.
Ужас. Может то было CHF->USD->EUR?
Зачем банку или МПС конвертировать из евро в евро через доллар? И сюда ж надо еще добавить конвертацию в гривну, т.к. разговор был о гривневых картах и их выгодности заграницей.
"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США. Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.