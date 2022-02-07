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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:26
При спробі оплати за газ пише "На жаль, щось пішло не так". Три місяці було "так", а стало "не так". Що б це могло бути?
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:28
Ну, о чем я и грил. Это только для валютных карт, а для гривневых все в ажуре и курс конвертации приятственный. В т.ч. для интересовашего меня CHF. Надысь для мастера (но не пумбовского) был 30,8 грн за CHF, что почти как в наших обменниках. Т.е. никаких дополнительных конвертаций не видно. Но то, что для мастера бакс стал расчетной валютой, конечно, странно.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:33
Вітаємо! Будемо раді допомогти Вам та перевірити причину помилки при оплаті комунальних послуг. Надішліть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях скриншот помилки, Ваш ПІБ, ІПН, номер телефону, номер ЄДРПОУ постачальника, приблизну дату та час, а також суму оплати. Ми все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
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