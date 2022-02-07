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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:26

При спробі оплати за газ пише "На жаль, щось пішло не так". Три місяці було "так", а стало "не так". Що б це могло бути?
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:28

  Wolfenstein написав:"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.

ПУМБ (2004 - 2021)

Ну, о чем я и грил. Это только для валютных карт, а для гривневых все в ажуре и курс конвертации приятственный. В т.ч. для интересовашего меня CHF. Надысь для мастера (но не пумбовского) был 30,8 грн за CHF, что почти как в наших обменниках. Т.е. никаких дополнительных конвертаций не видно. Но то, что для мастера бакс стал расчетной валютой, конечно, странно.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:33

  ricardo написав:При спробі оплати за газ пише "На жаль, щось пішло не так". Три місяці було "так", а стало "не так". Що б це могло бути?

Вітаємо! Будемо раді допомогти Вам та перевірити причину помилки при оплаті комунальних послуг. Надішліть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях скриншот помилки, Ваш ПІБ, ІПН, номер телефону, номер ЄДРПОУ постачальника, приблизну дату та час, а також суму оплати. Ми все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 31323334
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