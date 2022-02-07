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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4.3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:26

При спробі оплати за газ пише "На жаль, щось пішло не так". Три місяці було "так", а стало "не так". Що б це могло бути?
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:28

  Wolfenstein написав:"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.

ПУМБ (2004 - 2021)

Ну, о чем я и грил. Это только для валютных карт, а для гривневых все в ажуре и курс конвертации приятственный. В т.ч. для интересовашего меня CHF. Надысь для мастера (но не пумбовского) был 30,8 грн за CHF, что почти как в наших обменниках. Т.е. никаких дополнительных конвертаций не видно. Но то, что для мастера бакс стал расчетной валютой, конечно, странно.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:33

  ricardo написав:При спробі оплати за газ пише "На жаль, щось пішло не так". Три місяці було "так", а стало "не так". Що б це могло бути?

Вітаємо! Будемо раді допомогти Вам та перевірити причину помилки при оплаті комунальних послуг. Надішліть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях скриншот помилки, Ваш ПІБ, ІПН, номер телефону, номер ЄДРПОУ постачальника, приблизну дату та час, а також суму оплати. Ми все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:54

  PUMB написав:
  Setta написав:
  melkh написав:PUMB
А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.Зображення


бгг

я уже с ними за "Центральную" и в чате, и в ФБ, и тут
точно как в анекдоте про "телевизор и пятую точку" ))
в конце декабря взяли в работу, обещали что 10 дней и все будет готово ))


Добрый день! Фото квитанции, которую Вы нам отправляли в личных сообщениях, к сожалению, есть нечитабельной. Как говорили Вам ранее, отправьте нам, пожалуйста, читабельную фотографию квитанции от поставщика услуг за предыдущий месяц и мы обязательно поможем Вам с регистрацией поставщика коммунальных услуг в приложение ПУМБ Online. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что в квитанции должно быть: 
 - название поставщика;
- ЕГРПОУ поставщика;
– IBAN счет поставщика;
- список услуг для оплаты;
- формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.


я вам в ФБ отправил, все читабельное - приняли в работу, но уже почти полтора месяца работаете ))


29 декабря 2021 года ваша поддержка в ФБ ответила следующее "Дякуємо за інформацію. Ваша заявка оформлена, будь ласка, очікуйте на її опрацювання протягом 10 днів."
Setta
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:39

29 декабря 2021 года ваша поддержка в ФБ ответила следующее "Дякуємо за інформацію. Ваша заявка оформлена, будь ласка, очікуйте на її опрацювання протягом 10 днів."[/quote]

Уточните, пожалуйста, нам в личных сообщениях Ваш ФИО и электронную почту, чтобы смогли проверить статус Вашего обращения. Мы обязательно  все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях. 
PUMB
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  #<1 ... 31323334
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