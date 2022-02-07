Wolfenstein написав:"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США. Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
Ну, о чем я и грил. Это только для валютных карт, а для гривневых все в ажуре и курс конвертации приятственный. В т.ч. для интересовашего меня CHF. Надысь для мастера (но не пумбовского) был 30,8 грн за CHF, что почти как в наших обменниках. Т.е. никаких дополнительных конвертаций не видно. Но то, что для мастера бакс стал расчетной валютой, конечно, странно.
ricardo написав:При спробі оплати за газ пише "На жаль, щось пішло не так". Три місяці було "так", а стало "не так". Що б це могло бути?
Вітаємо! Будемо раді допомогти Вам та перевірити причину помилки при оплаті комунальних послуг. Надішліть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях скриншот помилки, Ваш ПІБ, ІПН, номер телефону, номер ЄДРПОУ постачальника, приблизну дату та час, а також суму оплати. Ми все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
melkh написав:PUMB А ще таке питання, що потрібно вам ще надати, щоб ви добавили УМК "Центральну" для оплати в ПУМБ Online, надсилав вже тисячу разів на гарячу лінію, а вам ще не всі реквізити, як не всі, що не ясно: ЖЕК не надсилає квитанції про оплату,як інші організації, що не можете взяти за основу реквізити взяті в бухгалтерії УМК, в призначенні вказується адреса, ФІО і номер особового рахунку і все - крапка, прямо, як істукани, я хочу через них платити, а вони ще вимахується, ну все, нерви вже здали, не захочете, то всю комуналку буду оплачувати через Укрсиб і чистими отримаю 5%, а не заср@@@@ 5% кешбеку за комуналку, прошу прийняти рішення. До речі, організація має рахунок, як в Приваті, так і Ощаді (вказано два). Дякую.
бгг
я уже с ними за "Центральную" и в чате, и в ФБ, и тут точно как в анекдоте про "телевизор и пятую точку" )) в конце декабря взяли в работу, обещали что 10 дней и все будет готово ))
Добрый день! Фото квитанции, которую Вы нам отправляли в личных сообщениях, к сожалению, есть нечитабельной. Как говорили Вам ранее, отправьте нам, пожалуйста, читабельную фотографию квитанции от поставщика услуг за предыдущий месяц и мы обязательно поможем Вам с регистрацией поставщика коммунальных услуг в приложение ПУМБ Online. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что в квитанции должно быть: - название поставщика; - ЕГРПОУ поставщика; – IBAN счет поставщика; - список услуг для оплаты; - формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
я вам в ФБ отправил, все читабельное - приняли в работу, но уже почти полтора месяца работаете ))
29 декабря 2021 года ваша поддержка в ФБ ответила следующее "Дякуємо за інформацію. Ваша заявка оформлена, будь ласка, очікуйте на її опрацювання протягом 10 днів."
29 декабря 2021 года ваша поддержка в ФБ ответила следующее "Дякуємо за інформацію. Ваша заявка оформлена, будь ласка, очікуйте на її опрацювання протягом 10 днів."[/quote]
Уточните, пожалуйста, нам в личных сообщениях Ваш ФИО и электронную почту, чтобы смогли проверить статус Вашего обращения. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях.
PUMB написав:29 декабря 2021 года ваша поддержка в ФБ ответила следующее "Дякуємо за інформацію. Ваша заявка оформлена, будь ласка, очікуйте на її опрацювання протягом 10 днів."
Аналогичная история с ЕРЦ "Мегабанк" в г. Харьков. Всю жизнь нормально всё работало, можно было платить за коммуналку по единой квитанции или по услугам на выбор из всего списка. Один раз шаблон создал на лицевой счет, и плати потом без проблем! Однако уже второй месяц подряд шаблон в "Кабинете" ПУМБ показывает без личных данных. Нет ни номера лицевого счета, ни ФИО владельца, ни адреса. Короче толку от шаблона сейчас ноль, поскольку всё приходится вводить вручную на каждую услугу. Обращался на "горячку" и на почту, отсылал скрин с этой ошибкой, обещали всё исправить - но до сих пор этот шаблон не работает нормально.
PUMB написав:29 декабря 2021 года ваша поддержка в ФБ ответила следующее "Дякуємо за інформацію. Ваша заявка оформлена, будь ласка, очікуйте на її опрацювання протягом 10 днів."
Аналогичная история с ЕРЦ "Мегабанк" в г. Харьков. Всю жизнь нормально всё работало, можно было платить за коммуналку по единой квитанции или по услугам на выбор из всего списка. Один раз шаблон создал на лицевой счет, и плати потом без проблем! Однако уже второй месяц подряд шаблон в "Кабинете" ПУМБ показывает без личных данных. Нет ни номера лицевого счета, ни ФИО владельца, ни адреса. Короче толку от шаблона сейчас ноль, поскольку всё приходится вводить вручную на каждую услугу. Обращался на "горячку" и на почту, отсылал скрин с этой ошибкой, обещали всё исправить - но до сих пор этот шаблон не работает нормально.
Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание. Будем рады проверить статус Вашего обращения. Уточните, пожалуйста, дату и время последнего обращения в техническую поддержку банка, а также Ваш ФИО, номер телефона и электронную почту. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях.
Wolfenstein написав:"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США. Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
Ну, о чем я и грил. Это только для валютных карт, а для гривневых все в ажуре и курс конвертации приятственный. В т.ч. для интересовашего меня CHF. Надысь для мастера (но не пумбовского) был 30,8 грн за CHF, что почти как в наших обменниках. Т.е. никаких дополнительных конвертаций не видно. Но то, что для мастера бакс стал расчетной валютой, конечно, странно.
Хорошо, а гривневой макстером кокого банка лучше платить за бугром в Еврозоне?