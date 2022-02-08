не фулюганьте, а проскрольте свои карты
.....и это скорее Жижитал карта, а не виртуалка
И мне вот непонятно почему злотый и деревяный есть, а леи и лиры нема -- они тож наши соседи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:29
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:54
Вот щас выясняю. Насобираю статистику сообщу. Тема начиналась с того, что типа пумбовским и даже визой.
Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:58
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:00
так, є магазини, які хочуть до оплати лише локальні карти, з локальним BIN, можливо, з країн ЄС, але українські точно скіпають.
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