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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4.3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:29

  KOKS написав:ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ В ПРИЛОЖЕНИИ? ЕЕ ТАМ ПОПРОСТУ НЕТ!!!!!!!!!!

не фулюганьте, а проскрольте свои карты
Зображення
.....и это скорее Жижитал карта, а не виртуалка :)
И мне вот непонятно почему злотый и деревяный есть, а леи и лиры нема -- они тож наши соседи :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:54

  melkh написав:Хорошо, а гривневой макстером кокого банка лучше платить за бугром в Еврозоне?

Вот щас выясняю. Насобираю статистику сообщу. Тема начиналась с того, что типа пумбовским и даже визой.

Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.
newbie
 
Повідомлень: 6692
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:58

  melkh написав:
Хорошо, а гривневой макстером кокого банка лучше платить за бугром в Еврозоне?

кредобанк мастер - позитивний (найкращий) досвід
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:00

  newbie написав:Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.

так, є магазини, які хочуть до оплати лише локальні карти, з локальним BIN, можливо, з країн ЄС, але українські точно скіпають.
Son of Sun
 
Повідомлень: 925
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Подякував: 101 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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