melkh написав:Хорошо, а гривневой макстером кокого банка лучше платить за бугром в Еврозоне?
Вот щас выясняю. Насобираю статистику сообщу. Тема начиналась с того, что типа пумбовским и даже визой.
Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.
newbie написав:Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.
так, є магазини, які хочуть до оплати лише локальні карти, з локальним BIN, можливо, з країн ЄС, але українські точно скіпають.