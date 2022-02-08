melkh написав:Хорошо, а гривневой макстером кокого банка лучше платить за бугром в Еврозоне?
Вот щас выясняю. Насобираю статистику сообщу. Тема начиналась с того, что типа пумбовским и даже визой.
Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.
newbie написав:Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.
так, є магазини, які хочуть до оплати лише локальні карти, з локальним BIN, можливо, з країн ЄС, але українські точно скіпають.
PUMB написав:Добрый день! Фото квитанции, которую Вы нам отправляли в личных сообщениях, к сожалению, есть нечитабельной. Как говорили Вам ранее, отправьте нам, пожалуйста, читабельную фотографию квитанции от поставщика услуг за предыдущий месяц и мы обязательно поможем Вам с регистрацией поставщика коммунальных услуг в приложение ПУМБ Online. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что в квитанции должно быть: - название поставщика; - ЕГРПОУ поставщика; – IBAN счет поставщика; - список услуг для оплаты; - формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
Да ладно - не читабельно. Вы уже почти 2 года по моей квитанции не можете поправить счет, который у вас прописан в не ИБАН формате, всего-то надо дописать UA и несколько цифр. А моя квитанция была 100% читабельна + все реквизиты продублировал текстом. И отсылал вам в ЛС и на почту уже раз 5, наверное....