не фулюганьте, а проскрольте свои карты
.....и это скорее Жижитал карта, а не виртуалка
И мне вот непонятно почему злотый и деревяный есть, а леи и лиры нема -- они тож наши соседи
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:29
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:54
Вот щас выясняю. Насобираю статистику сообщу. Тема начиналась с того, что типа пумбовским и даже визой.
Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:58
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:00
так, є магазини, які хочуть до оплати лише локальні карти, з локальним BIN, можливо, з країн ЄС, але українські точно скіпають.
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:36
Додано: Сер 09 лют, 2022 01:37
Да ладно - не читабельно. Вы уже почти 2 года по моей квитанции не можете поправить счет, который у вас прописан в не ИБАН формате, всего-то надо дописать UA и несколько цифр. А моя квитанция была 100% читабельна + все реквизиты продублировал текстом. И отсылал вам в ЛС и на почту уже раз 5, наверное....
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:41
фізично чіпом і піном всюди платиться, якщо є прийом віз чи мастера, а онлайн - фільтрують деякі за біном.
В клініках рахунок можуть вислати і через тиждень.
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:23
ОБМАН. начисляют комиссию задним числом ко комунальным плате
Абсолютно реальная история об обмане банка и начилении комисии.
Зайдя в мобильное приложение и указав свои адрес увидел, что нет комунального платежа в шаблонах. Для этого я на почту info@fuib.com отправил платежку с просьбой добавить в шаблоны.
24.01.22 в 17:55 - я получил ответ, что
Дякуємо за Вашу пропозицію! Заявка опрацьована ПУМБ.
Сервіс "ОСББ "*************************" додано для оплати рахунків в мобільний додаток ПУМБ Online.
Відтепер в мобільному додатку Ви можете оплатити послуги Вашого постачальника без комісії. А створивши шаблон платежу Вам не доведеться щоразу вводити реквізити.
через 15 минут после получения этого письма я зашел в мобильное приложение и создал комунальный платеж на 2000 грн.
и через 1 месяц мне прислали комисию за платеж и провели его как перевод на карту. Обращение в службу поддержку пичего не дал .
Вывод: Банк - мошенник, в суппорте работают разглиндяи, в отделе програмистов работаю не профисионалы.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ.!!!
если кто сомневается что отзыв настоящий и я не обращался в суппорт - вот номера моих заявок:
- 1244474576
-1116356358
-1645113642
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:50
Re: ПУМБ
У меня, кстати, тоже недавно странная беда приключилась. Приходит списание с комментарием "Погашення заборгованностi за вiдсотками..." на 5,15 грн. Мелочь вроде, но непонятно за что. Позвонил - говорят был перевод на сумму 375 грн, что странно, так как я только коммуналку оплачивал и еще пару платежей по терминалу в кешбэчных категориях. Посмотрел, что это за перевод. Оказало, что это была оплата коммуналки на поставщика, который был на тот момент в приложении, и кешбэк за оплату успешно начислен, но поставщика уже нет в перечне. Позвонил в поддержку еще раз, рассказал о своих наблюдениях, и через несколько минут мне сказали, что произошла ошибка и деньги вернут. Пока, правда, не вернули (прошла неделя).
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:52
Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание на сложившейся ситуацию. Мы обязательно все проверим и разберемся в ситуации детальнее. А также, обязательно обратную связь Вам предоставим в личных сообщениях.
|