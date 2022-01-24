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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:29

  KOKS написав:ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ В ПРИЛОЖЕНИИ? ЕЕ ТАМ ПОПРОСТУ НЕТ!!!!!!!!!!

не фулюганьте, а проскрольте свои карты
Зображення
.....и это скорее Жижитал карта, а не виртуалка :)
И мне вот непонятно почему злотый и деревяный есть, а леи и лиры нема -- они тож наши соседи :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:54

  melkh написав:Хорошо, а гривневой макстером кокого банка лучше платить за бугром в Еврозоне?

Вот щас выясняю. Насобираю статистику сообщу. Тема начиналась с того, что типа пумбовским и даже визой.

Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:58

  melkh написав:
Хорошо, а гривневой макстером кокого банка лучше платить за бугром в Еврозоне?

кредобанк мастер - позитивний (найкращий) досвід
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:00

  newbie написав:Тут есть нюанс, что там карты еще и не везде берут. Понадобилось заплатить достаточно большую сумму, оказалось, что карты (любые) не берут. Пошли в банк, но там такую сумму без открытия счета отказались выдавать. Банкомат тоже не дал. Хорошо, что была наличка.

так, є магазини, які хочуть до оплати лише локальні карти, з локальним BIN, можливо, з країн ЄС, але українські точно скіпають.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:36

  Son of Sun написав:так, є магазини, які хочуть до оплати лише локальні карти, з локальним BIN, можливо, з країн ЄС, але українські точно скіпають.

В магазах такое вроде не особо. Но в клинике понадобилось заплатить по счету и с карт не получилось никак.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 01:37

  PUMB написав:Добрый день! Фото квитанции, которую Вы нам отправляли в личных сообщениях, к сожалению, есть нечитабельной. Как говорили Вам ранее, отправьте нам, пожалуйста, читабельную фотографию квитанции от поставщика услуг за предыдущий месяц и мы обязательно поможем Вам с регистрацией поставщика коммунальных услуг в приложение ПУМБ Online. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что в квитанции должно быть: 
 - название поставщика;
- ЕГРПОУ поставщика;
– IBAN счет поставщика;
- список услуг для оплаты;
- формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.

Да ладно - не читабельно. Вы уже почти 2 года по моей квитанции не можете поправить счет, который у вас прописан в не ИБАН формате, всего-то надо дописать UA и несколько цифр. А моя квитанция была 100% читабельна + все реквизиты продублировал текстом. И отсылал вам в ЛС и на почту уже раз 5, наверное....
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:41

  newbie написав:
  Son of Sun написав:так, є магазини, які хочуть до оплати лише локальні карти, з локальним BIN, можливо, з країн ЄС, але українські точно скіпають.

В магазах такое вроде не особо. Но в клинике понадобилось заплатить по счету и с карт не получилось никак.

фізично чіпом і піном всюди платиться, якщо є прийом віз чи мастера, а онлайн - фільтрують деякі за біном.
В клініках рахунок можуть вислати і через тиждень.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:23

ОБМАН. начисляют комиссию задним числом ко комунальным плате

Абсолютно реальная история об обмане банка и начилении комисии.

Зайдя в мобильное приложение и указав свои адрес увидел, что нет комунального платежа в шаблонах. Для этого я на почту info@fuib.com отправил платежку с просьбой добавить в шаблоны.
24.01.22 в 17:55 - я получил ответ, что

Дякуємо за Вашу пропозицію! Заявка опрацьована ПУМБ.
Сервіс "ОСББ "*************************" додано для оплати рахунків в мобільний додаток ПУМБ Online.
Відтепер в мобільному додатку Ви можете оплатити послуги Вашого постачальника без комісії. А створивши шаблон платежу Вам не доведеться щоразу вводити реквізити.

через 15 минут после получения этого письма я зашел в мобильное приложение и создал комунальный платеж на 2000 грн.

и через 1 месяц мне прислали комисию за платеж и провели его как перевод на карту. Обращение в службу поддержку пичего не дал .

Вывод: Банк - мошенник, в суппорте работают разглиндяи, в отделе програмистов работаю не профисионалы.

НЕ РЕКОМЕНДУЮ.!!!

если кто сомневается что отзыв настоящий и я не обращался в суппорт - вот номера моих заявок:
- 1244474576
-1116356358
-1645113642
User77
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:50

Re: ПУМБ

У меня, кстати, тоже недавно странная беда приключилась. Приходит списание с комментарием "Погашення заборгованностi за вiдсотками..." на 5,15 грн. Мелочь вроде, но непонятно за что. Позвонил - говорят был перевод на сумму 375 грн, что странно, так как я только коммуналку оплачивал и еще пару платежей по терминалу в кешбэчных категориях. Посмотрел, что это за перевод. Оказало, что это была оплата коммуналки на поставщика, который был на тот момент в приложении, и кешбэк за оплату успешно начислен, но поставщика уже нет в перечне. Позвонил в поддержку еще раз, рассказал о своих наблюдениях, и через несколько минут мне сказали, что произошла ошибка и деньги вернут. Пока, правда, не вернули (прошла неделя).
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:52

  User77 написав:Абсолютно реальная история об обмане банка и начилении комисии.

Зайдя в мобильное приложение и указав свои адрес увидел, что нет комунального платежа в шаблонах. Для этого я на почту info@fuib.com отправил платежку с просьбой добавить в шаблоны.
24.01.22 в 17:55 - я получил ответ, что

Дякуємо за Вашу пропозицію! Заявка опрацьована ПУМБ.
Сервіс "ОСББ "*************************" додано для оплати рахунків в мобільний додаток ПУМБ Online.
Відтепер в мобільному додатку Ви можете оплатити послуги Вашого постачальника без комісії. А створивши шаблон платежу Вам не доведеться щоразу вводити реквізити.

через 15 минут после получения этого письма я зашел в мобильное приложение и создал комунальный платеж на 2000 грн.

и через 1 месяц мне прислали комисию за платеж и провели его как перевод на карту. Обращение в службу поддержку пичего не дал .

Вывод: Банк - мошенник, в суппорте работают разглиндяи, в отделе програмистов работаю не профисионалы.

НЕ РЕКОМЕНДУЮ.!!!

если кто сомневается что отзыв настоящий и я не обращался в суппорт - вот номера моих заявок:
- 1244474576
-1116356358
-1645113642

Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание на сложившейся ситуацию. Мы обязательно все проверим и разберемся в ситуации детальнее. А также, обязательно обратную связь Вам предоставим в личных сообщениях.
PUMB
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