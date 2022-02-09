ingtrans написав:У меня, кстати, тоже недавно странная беда приключилась. Приходит списание с комментарием "Погашення заборгованностi за вiдсотками..." на 5,15 грн. Мелочь вроде, но непонятно за что. Позвонил - говорят был перевод на сумму 375 грн, что странно, так как я только коммуналку оплачивал и еще пару платежей по терминалу в кешбэчных категориях. Посмотрел, что это за перевод. Оказало, что это была оплата коммуналки на поставщика, который был на тот момент в приложении, и кешбэк за оплату успешно начислен, но поставщика уже нет в перечне. Позвонил в поддержку еще раз, рассказал о своих наблюдениях, и через несколько минут мне сказали, что произошла ошибка и деньги вернут. Пока, правда, не вернули (прошла неделя).
Добрый день! Будем рады проверить статус Вашего обращения. Для этого, уточните, пожалуйста, нам в личных сообщениях Ваш номер обращения либо Ваши личные данные: ФИО, ИНН, номер телефона.
ol_zy Это просто кошмар, мне наоборот моно был благодарен за предоставленные квитанции (реквизиты) по поставщику по г.Хмельницкому, а тут -истуканы, написал мне скинуть ФИО и електронку, на фига?! Добавь и будем платить и точка, а тут... что звонить Ахметову Ринату и все бы сразу летали и добавили бы сразу, был бы теле- позвонил, а тут должны терпеть отписки и всякое унижение, но это такое((.
прилетел нежданчик ... фин мон возбудился на не единоразовую операцию 400+ , а на ежегодный оборот в ПУМБе свыше 400+... бред...было клал на текущий , снимал когда нужно..иногда пополнял долларовую ,продавал валюту и тд....бумажки хотят не на максимальную сумму нахождения в году , а на весь суммарный оборот в год...
ОФ ПРЕД прокоментируйте ... думаю что нужно искать другой банк для оперативного держания денег на свободных депо ...и , справка с бух не подходит о ЗП...