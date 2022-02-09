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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:55

  ingtrans написав:У меня, кстати, тоже недавно странная беда приключилась. Приходит списание с комментарием "Погашення заборгованностi за вiдсотками..." на 5,15 грн. Мелочь вроде, но непонятно за что. Позвонил - говорят был перевод на сумму 375 грн, что странно, так как я только коммуналку оплачивал и еще пару платежей по терминалу в кешбэчных категориях. Посмотрел, что это за перевод. Оказало, что это была оплата коммуналки на поставщика, который был на тот момент в приложении, и кешбэк за оплату успешно начислен, но поставщика уже нет в перечне. Позвонил в поддержку еще раз, рассказал о своих наблюдениях, и через несколько минут мне сказали, что произошла ошибка и деньги вернут. Пока, правда, не вернули (прошла неделя).

Добрый день! Будем рады проверить статус Вашего обращения. Для этого, уточните, пожалуйста, нам в личных сообщениях Ваш номер обращения либо Ваши личные данные: ФИО, ИНН, номер телефона.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:27

ol_zy
Это просто кошмар, мне наоборот моно был благодарен за предоставленные квитанции (реквизиты) по поставщику по г.Хмельницкому, а тут -истуканы, написал мне скинуть ФИО и електронку, на фига?! Добавь и будем платить и точка, а тут... что звонить Ахметову Ринату и все бы сразу летали и добавили бы сразу, был бы теле- позвонил, а тут должны терпеть отписки и всякое унижение, но это такое((.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:16

Re: ПУМБ

Нарешті кишмиш донарахували за 5 лютого :) можна далі по кабакам ходить...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:17

Re: ПУМБ

Конченыйы банк в котором нельзя открывать виртуальные карты, если 1 карта уже открыта в гривне то в гривне уже нельзя открыть виртуалку, какой пздц
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:04

Re: ПУМБ

прилетел нежданчик ... фин мон возбудился на не единоразовую операцию 400+ , а на ежегодный оборот в ПУМБе свыше 400+... бред...было клал на текущий , снимал когда нужно..иногда пополнял долларовую ,продавал валюту и тд....бумажки хотят не на максимальную сумму нахождения в году , а на весь суммарный оборот в год...

ОФ ПРЕД прокоментируйте ...
думаю что нужно искать другой банк для оперативного держания денег на свободных депо ...и , справка с бух не подходит о ЗП...:)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:22

Re: ПУМБ

  lincoln2 написав:фин мон возбудился

А в Анкете вы указали, шо работаете с з/п от 25000, есть хата, машина, депо в др банках от 1 лимона?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:36

  Amethyst написав:
  lincoln2 написав:фин мон возбудился

А в Анкете вы указали, шо работаете с з/п от 25000, есть хата, машина, депо в др банках от 1 лимона?


уже и не помню точно , но то что нету ничего вообще и з/п 6500 грн - точно не писал :)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:39

  chipmunk написав:Нарешті кишмиш донарахували за 5 лютого :) можна далі по кабакам ходить...

наверное, еще не всем (мне нет)
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:42

  Amethyst написав:
  lincoln2 написав:фин мон возбудился

А в Анкете вы указали, шо работаете с з/п от 25000, есть хата, машина, депо в др банках от 1 лимона?


Думаете они верят всему что там пишут на честное слово? :?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:51

  Aps написав:
  Amethyst написав:
  lincoln2 написав:фин мон возбудился

А в Анкете вы указали, шо работаете с з/п от 25000, есть хата, машина, депо в др банках от 1 лимона?


Думаете они верят всему что там пишут на честное слово? :?

Amethyst
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Повідомлень: 1789
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  #<1 ... 33343536
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