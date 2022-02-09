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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 08:49
Hennady написав: chipmunk написав:
Нарешті кишмиш донарахували за 5 лютого
можна далі по кабакам ходить...
наверное, еще не всем (мне нет)
и мне до сих пор не пришел...
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