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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:49

  Hennady написав:
  chipmunk написав:Нарешті кишмиш донарахували за 5 лютого :) можна далі по кабакам ходить...

наверное, еще не всем (мне нет)

и мне до сих пор не пришел... :(
тарасов
 
Повідомлень: 484
З нами з: 20.03.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 34353637
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