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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:49

  Hennady написав:
  chipmunk написав:Нарешті кишмиш донарахували за 5 лютого :) можна далі по кабакам ходить...

наверное, еще не всем (мне нет)

и мне до сих пор не пришел... :(
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:25

Здравствуйте , а кто в курсе в ближайшее дни ставки по депозиту 3-6 мес поднимать не будут ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:51

  тарасов написав:
  Hennady написав:
  chipmunk написав:Нарешті кишмиш донарахували за 5 лютого :) можна далі по кабакам ходить...

наверное, еще не всем (мне нет)

и мне до сих пор не пришел... :(

Мені вчора за платіж 19.Січня нарахували кешбек.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:47

  Igor9999 написав:ЕРЦ "Мегабанк" в г. Харьков. не могу оплатить комунальные payhub.. Кто то смог ?

Аналогично. Начало писать, что что-то пошло не так. Возможно опять придется все вводить по-новой, а не хотелось бы. Поэтому подожду до понедельника, может починят
smitht
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:11

Re: ПУМБ

Вопрос к представителю ПУМБА
Как можно в приложении исправить у поставщика услуг ТОВ Ковальська-Житлосервис РС и МФО ?
Из 5 установленных у меня приложений разных банков реквизиты данного ТОВ совпадают и равны= РС N UA363052....МФО 305299 ЕДРПОУ 32912720 . И только у ПУМБА РС N 25300.... МФО 300711
Посылал вам в поддержку квитанцию , в результате пришла отписка что данное ТОВ уже есть . По ходу у вас вас такие спецы работают что не хотят вникать в суть вопроса и даже не в состоянии сравнить реквизиты поставщика услуг
hvv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:58

hvv только что глянул в квитанции предыдущей--реквизиты правильные (не как у вас в ПУМБе, а как у всех :D ). В самом шаблоне есть только КС и номер счёта, и адрес
может вам обновить шаблон: старый удалить и заполнить всё по новой :roll:
clash
 
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  #<1 ... 34353637
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