и мне до сих пор не пришел...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 08:49
Додано: Чет 10 лют, 2022 11:25
Здравствуйте , а кто в курсе в ближайшее дни ставки по депозиту 3-6 мес поднимать не будут ?
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:51
Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:47
Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:11
Re: ПУМБ
Вопрос к представителю ПУМБА
Как можно в приложении исправить у поставщика услуг ТОВ Ковальська-Житлосервис РС и МФО ?
Из 5 установленных у меня приложений разных банков реквизиты данного ТОВ совпадают и равны= РС N UA363052....МФО 305299 ЕДРПОУ 32912720 . И только у ПУМБА РС N 25300.... МФО 300711
Посылал вам в поддержку квитанцию , в результате пришла отписка что данное ТОВ уже есть . По ходу у вас вас такие спецы работают что не хотят вникать в суть вопроса и даже не в состоянии сравнить реквизиты поставщика услуг
Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:58
hvv только что глянул в квитанции предыдущей--реквизиты правильные (не как у вас в ПУМБе, а как у всех ). В самом шаблоне есть только КС и номер счёта, и адрес
может вам обновить шаблон: старый удалить и заполнить всё по новой
Додано: Суб 12 лют, 2022 12:56
clash
вы имеете ввиду шаблон под названием ООО Ковальська-Житлосервис ?
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