RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:49

  Hennady написав:
  chipmunk написав:Нарешті кишмиш донарахували за 5 лютого :) можна далі по кабакам ходить...

наверное, еще не всем (мне нет)

и мне до сих пор не пришел... :(
тарасов
 
Повідомлень: 485
З нами з: 20.03.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:25

Здравствуйте , а кто в курсе в ближайшее дни ставки по депозиту 3-6 мес поднимать не будут ?
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:51

  тарасов написав:
  Hennady написав:
  chipmunk написав:Нарешті кишмиш донарахували за 5 лютого :) можна далі по кабакам ходить...

наверное, еще не всем (мне нет)

и мне до сих пор не пришел... :(

Мені вчора за платіж 19.Січня нарахували кешбек.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 20.03.09
Подякував: 329 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:47

  Igor9999 написав:ЕРЦ "Мегабанк" в г. Харьков. не могу оплатить комунальные payhub.. Кто то смог ?

Аналогично. Начало писать, что что-то пошло не так. Возможно опять придется все вводить по-новой, а не хотелось бы. Поэтому подожду до понедельника, может починят
smitht
 
Повідомлень: 40
З нами з: 03.12.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:11

Re: ПУМБ

Вопрос к представителю ПУМБА
Как можно в приложении исправить у поставщика услуг ТОВ Ковальська-Житлосервис РС и МФО ?
Из 5 установленных у меня приложений разных банков реквизиты данного ТОВ совпадают и равны= РС N UA363052....МФО 305299 ЕДРПОУ 32912720 . И только у ПУМБА РС N 25300.... МФО 300711
Посылал вам в поддержку квитанцию , в результате пришла отписка что данное ТОВ уже есть . По ходу у вас вас такие спецы работают что не хотят вникать в суть вопроса и даже не в состоянии сравнить реквизиты поставщика услуг
hvv
 
Повідомлень: 8
З нами з: 31.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:58

hvv только что глянул в квитанции предыдущей--реквизиты правильные (не как у вас в ПУМБе, а как у всех :D ). В самом шаблоне есть только КС и номер счёта, и адрес
может вам обновить шаблон: старый удалить и заполнить всё по новой :roll:
clash
 
Повідомлень: 671
З нами з: 30.01.21
Подякував: 303 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:56

clash
вы имеете ввиду шаблон под названием ООО Ковальська-Житлосервис ?
hvv
 
Повідомлень: 8
З нами з: 31.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PUnder і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1229)
12.02.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.