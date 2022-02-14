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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лют, 2022 15:23
pepe написав:
Подскажите в каком банке есть кышмыш на оплату налогов.
Толсто
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Додано: Нед 13 лют, 2022 15:25
pepe написав:
Подскажите в каком банке есть кышмыш на оплату налогов.
Фарсик иногда предлагает
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Додано: Нед 13 лют, 2022 15:45
pepe написав:
Подскажите в каком банке есть кышмыш на оплату налогов.
Укрсиб
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Додано: Нед 13 лют, 2022 21:09
pepe написав:
Подскажите в каком банке есть кышмыш на оплату налогов.
Форвардом когда то по категории бюджетные платежи налог за нежилую недвижимость не дали. Больше не экспериментирую, только приватом по укрсибовской карте, есть комис, но кб хорошо перекрывает
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Додано: Пон 14 лют, 2022 01:35
Blister
Курс обміну у касі, картковий, обміну у застосунку - це різні курси. Вони не зобов'язані бути однаковими чи змінюватися синхронно. Найчастіше, якраз навпаки.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 10:43
Не подскажет ли кто, возможно ли пополнение долларовой карты этого банка методом "Direct Credit Transaction"? Когда-то давно делал на Приватбанк, а сейчас не работает, ищу альтернативу. Спасибо.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:50
Че-то ПУМБ у меня умер. Сначала присылал смс через раз сразу по 2-3 штуки. А теперь слетел пароль на вход и моб и веб.
з.ы. через горячку прислали временный пароль и восстановился доступ.
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ol_zy
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