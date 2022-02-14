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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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ПУМБ 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 15:23

  pepe написав:Подскажите в каком банке есть кышмыш на оплату налогов.

Толсто :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 15:25

  pepe написав:Подскажите в каком банке есть кышмыш на оплату налогов.

Фарсик иногда предлагает
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 15:45

  pepe написав:Подскажите в каком банке есть кышмыш на оплату налогов.

Укрсиб
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 21:09

  pepe написав:Подскажите в каком банке есть кышмыш на оплату налогов.

Форвардом когда то по категории бюджетные платежи налог за нежилую недвижимость не дали. Больше не экспериментирую, только приватом по укрсибовской карте, есть комис, но кб хорошо перекрывает
valya
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 23:35

Re: ПУМБ

Уважаемый представитель банка, возможно как-то синхронизировать изменения обменных курсов в приложении и на сайте? Не вижу сложностей, чтобы цифры оперативно менялись не только в приложении
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Blister
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 01:35

Blister
Курс обміну у касі, картковий, обміну у застосунку - це різні курси. Вони не зобов'язані бути однаковими чи змінюватися синхронно. Найчастіше, якраз навпаки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 10:43

Не подскажет ли кто, возможно ли пополнение долларовой карты этого банка методом "Direct Credit Transaction"? Когда-то давно делал на Приватбанк, а сейчас не работает, ищу альтернативу. Спасибо.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:50

Re: ПУМБ

Че-то ПУМБ у меня умер. Сначала присылал смс через раз сразу по 2-3 штуки. А теперь слетел пароль на вход и моб и веб.
з.ы. через горячку прислали временный пароль и восстановился доступ.
ol_zy
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