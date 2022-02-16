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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041>

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ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:23

Oktawa да , все работает
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:46

Re: ПУМБ

Ребятки, а подскажите как заплатить за комуналь от чужого имени. Вообще не найду где там имя вводить.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:01

  Alexey_k9 написав:Ребятки, а подскажите как заплатить за комуналь от чужого имени. Вообще не найду где там имя вводить.

а это для ком-ки не важно
главное правильно АйДи, о/р и т.п. ввести
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:32

Alexey_k9
в ПУМБе нет такой опции. Всегда пишут плательщик = владелец карты.
Это у Привата можно было заплатить от другого лица (сейчас как не знаю).
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:59

Ну вообще-то в квитанции плательщика не указывают. В реквизитах комуналки часто есть ФИО того на кого зарегистрирован лицевой счёт комуналки - вот это ФИО, если оно есть в параметрах в квитанции указывается. И оно не обязательно = ФИО плательщика. По крайней мере у меня так
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:51

Re: ПУМБ

Не могу найти тарифы к ВсеКарта бизнес. Там одна или две карты бесплатно?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:02

Re: ПУМБ

Alexey_k9, где-то оэв общих толмутах "Войны и мир" :D
Очень печалит, что тарифы по продуктам не размещены отдельно, а всё в одну кучу сгребли и разбирайся :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:07

  MASolomko написав:Alexey_k9, где-то оэв общих толмутах "Войны и мир" :D
Очень печалит, что тарифы по продуктам не размещены отдельно, а всё в одну кучу сгребли и разбирайся :(

Но в тоже время нашел тот один един-й файл, сделал поиск и алга.
Райф и Фарс тоже такое практикует
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:08

Re: ПУМБ

Коллеги, поделитесь рефералкой на Все можу (можно в личку). И вообще какой алгоритм сейчас, сначала по рефералке открыть Все карту, а потом Все можу?

Благодарю!
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:13

  Andreww написав:Коллеги, поделитесь рефералкой на Все можу (можно в личку). И вообще какой алгоритм сейчас, сначала по рефералке открыть Все карту, а потом Все можу?

Благодарю!

Сейчас выгоднее открыть сразу всеможу, дают 200грн. Остальное в личке
Вкладчик1234
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