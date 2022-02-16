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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 16:23
Oktawa да , все работает
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lamal
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Додано: Сер 16 лют, 2022 17:46
Ребятки, а подскажите как заплатить за комуналь от чужого имени. Вообще не найду где там имя вводить.
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Alexey_k9
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:01
Alexey_k9 написав:
Ребятки, а подскажите как заплатить за комуналь от чужого имени. Вообще не найду где там имя вводить.
а это для ком-ки не важно
главное правильно АйДи, о/р и т.п. ввести
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:32
Alexey_k9
в ПУМБе нет такой опции. Всегда пишут плательщик = владелец карты.
Это у Привата можно было заплатить от другого лица (сейчас как не знаю).
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Gln_Vlrn
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:59
Ну вообще-то в квитанции плательщика не указывают. В реквизитах комуналки часто есть ФИО того на кого зарегистрирован лицевой счёт комуналки - вот это ФИО, если оно есть в параметрах в квитанции указывается. И оно не обязательно = ФИО плательщика. По крайней мере у меня так
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WallNutPen
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:51
Не могу найти тарифы к ВсеКарта бизнес. Там одна или две карты бесплатно?
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Alexey_k9
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:02
Alexey_k9, где-то оэв общих толмутах "Войны и мир"
Очень печалит, что тарифы по продуктам не размещены отдельно, а всё в одну кучу сгребли и разбирайся
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MASolomko
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:07
MASolomko написав:
Alexey_k9, где-то оэв общих толмутах "Войны и мир"
Очень печалит, что тарифы по продуктам не размещены отдельно, а всё в одну кучу сгребли и разбирайся
Но в тоже время нашел тот один един-й файл, сделал поиск и алга.
Райф и Фарс тоже такое практикует
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Amethyst
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Додано: Чет 17 лют, 2022 00:08
Коллеги, поделитесь рефералкой на Все можу (можно в личку). И вообще какой алгоритм сейчас, сначала по рефералке открыть Все карту, а потом Все можу?
Благодарю!
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Andreww
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Додано: Чет 17 лют, 2022 00:13
Andreww написав:
Коллеги, поделитесь рефералкой на Все можу (можно в личку). И вообще какой алгоритм сейчас, сначала по рефералке открыть Все карту, а потом Все можу?
Благодарю!
Сейчас выгоднее открыть сразу всеможу, дают 200грн. Остальное в личке
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Вкладчик1234
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