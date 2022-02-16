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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:37

Вкладчик1234
Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает :roll:

P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:50

  Andreww написав:Вкладчик1234
Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает :roll:

P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...

1. Я думаю, что можно подать заявку и так, а уже при прозвоне и в отделении уточнять - что это рефералка, и именно на кредитку
2. По поводу ЛС - на форуме иногда возникают такие проблемы. У меня место в ящике есть, и недавняя переписка с другими пользователями тоже. Напишу модератору, пусть проверят
Вкладчик1234
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  #<1 ... 38394041
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