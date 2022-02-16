Вкладчик1234
Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает
P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 00:37
Вкладчик1234
Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает
P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...
Додано: Чет 17 лют, 2022 00:50
1. Я думаю, что можно подать заявку и так, а уже при прозвоне и в отделении уточнять - что это рефералка, и именно на кредитку
2. По поводу ЛС - на форуме иногда возникают такие проблемы. У меня место в ящике есть, и недавняя переписка с другими пользователями тоже. Напишу модератору, пусть проверят
Додано: Чет 17 лют, 2022 06:05
Re: ПУМБ
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