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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:37

Вкладчик1234
Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает :roll:

P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:50

  Andreww написав:Вкладчик1234
Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает :roll:

P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...

1. Я думаю, что можно подать заявку и так, а уже при прозвоне и в отделении уточнять - что это рефералка, и именно на кредитку
2. По поводу ЛС - на форуме иногда возникают такие проблемы. У меня место в ящике есть, и недавняя переписка с другими пользователями тоже. Напишу модератору, пусть проверят
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 06:05

Re: ПУМБ

  Andreww написав:Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает :roll:
Предложения по открытии карты через реферальную программы индивидуальны. Т. е. одному предлагает, другому нет. Пробуйте совет выше, а там видно будет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:38

Обновление тарифов

Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:18

  anis написав:подскажите вместо ЕРЦ Харьков сейчас шаблон АО Мегабанк или то другое?

Видимо, да. ЕРЦ Мегабанк теперь не находит вообще, наверное из-за этого шаблоны и пошабашили.
В квитанции тоже написано АТ Мегабанк, а не ЕРЦ Мегабанк. Может это уже давно, я раньше не обращал внимания.
smitht
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:36

  ANDRII_DNIPRO написав:Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?

оновили тарифи на сайті, додали карту "єПідтримка"
Son of Sun
 
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  #<1 ... 38394041
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