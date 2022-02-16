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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 00:37
Вкладчик1234
Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает
P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...
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Andreww
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Додано: Чет 17 лют, 2022 00:50
Andreww написав:Вкладчик1234
Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает
P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...
1. Я думаю, что можно подать заявку и так, а уже при прозвоне и в отделении уточнять - что это рефералка, и именно на кредитку
2. По поводу ЛС - на форуме иногда возникают такие проблемы. У меня место в ящике есть, и недавняя переписка с другими пользователями тоже. Напишу модератору, пусть проверят
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 17 лют, 2022 06:05
Andreww написав:
Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает
Предложения по открытии карты через реферальную программы индивидуальны. Т. е. одному предлагает, другому нет. Пробуйте совет выше, а там видно будет.
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MASolomko
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:38
Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:18
anis написав:
подскажите вместо ЕРЦ Харьков сейчас шаблон АО Мегабанк или то другое?
Видимо, да. ЕРЦ Мегабанк теперь не находит вообще, наверное из-за этого шаблоны и пошабашили.
В квитанции тоже написано АТ Мегабанк, а не ЕРЦ Мегабанк. Может это уже давно, я раньше не обращал внимания.
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smitht
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:36
ANDRII_DNIPRO написав:
Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?
оновили тарифи на сайті, додали карту "єПідтримка"
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Son of Sun
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