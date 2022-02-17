Andreww написав:Вкладчик1234 Спасибо. Почему-то при переходе по ссылке дает открыть только ВсеКарту, а кредитку не предлагает
P.S. Хотел написать в ЛС, но у вас они отключены похоже...
1. Я думаю, что можно подать заявку и так, а уже при прозвоне и в отделении уточнять - что это рефералка, и именно на кредитку 2. По поводу ЛС - на форуме иногда возникают такие проблемы. У меня место в ящике есть, и недавняя переписка с другими пользователями тоже. Напишу модератору, пусть проверят
Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?
anis написав:подскажите вместо ЕРЦ Харьков сейчас шаблон АО Мегабанк или то другое?
Видимо, да. ЕРЦ Мегабанк теперь не находит вообще, наверное из-за этого шаблоны и пошабашили. В квитанции тоже написано АТ Мегабанк, а не ЕРЦ Мегабанк. Может это уже давно, я раньше не обращал внимания.
ANDRII_DNIPRO написав:Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?
оновили тарифи на сайті, додали карту "єПідтримка"