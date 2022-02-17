|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:20
siem4020
только что вошёл нормально
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:41
alibob
только что опять не удалось
-
siem4020
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 03.03.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:06
siem4020
Планшет? Спробуйте переключити у браузері на десктоп-версію.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6661
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему