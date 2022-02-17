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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:20

siem4020
только что вошёл нормально
alibob
 
Повідомлень: 192
З нами з: 31.01.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:41

alibob
только что опять не удалось
siem4020
 
Повідомлень: 65
З нами з: 03.03.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:06

siem4020
Планшет? Спробуйте переключити у браузері на десктоп-версію.
klug
 
Повідомлень: 6661
З нами з: 18.08.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 903 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:19

klug
PC
siem4020
 
Повідомлень: 65
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:31

  siem4020 написав:Amethyst
спс, но как вам такое?
Зображення


Добрый день! Банк рассматривает мобильное приложение ПУМБ Online как приоритетный канал дистанционного обслуживания клиентов. Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами. Мы интенсивно работаем над развитием и усовершенствованием мобильного ПУМБ Online для того, чтобы сделать его более доступным и удобным для каждого клиента. Пожалуйста, следите за следующими обновлениями приложения.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2715
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:49

Тупо.
А как выписку глянуть?
А как рассрочки отследить?
Как восстановить доступ к вэб-ИБ через 3 месяца тоо?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:53

Re: ПУМБ

  PUMB написав:и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев.

А предупредить о таком зехере заранее, не?
Слабо?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:54

Re: ПУМБ

Это реально тупое решение банка. :(
MASolomko
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  #<1 ... 39404142
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