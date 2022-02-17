siem4020
только что вошёл нормально
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:06
siem4020
Планшет? Спробуйте переключити у браузері на десктоп-версію.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:31
Добрый день! Банк рассматривает мобильное приложение ПУМБ Online как приоритетный канал дистанционного обслуживания клиентов. Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами. Мы интенсивно работаем над развитием и усовершенствованием мобильного ПУМБ Online для того, чтобы сделать его более доступным и удобным для каждого клиента. Пожалуйста, следите за следующими обновлениями приложения.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:49
Тупо.
А как выписку глянуть?
А как рассрочки отследить?
Как восстановить доступ к вэб-ИБ через 3 месяца тоо?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:53
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:54
Re: ПУМБ
Это реально тупое решение банка.
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