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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:26
Несколько месяцев платил за газ на Нафтогаз Украины - все было хорошо.
В этом месяце несколько попыток войти - крутится колесико и ничего не выходит.
При этом, если искать в поиске по названию организации, находит "Нафтогаз Украины".
Что это значит: реквизиты поменялись, и надо вводить по-новой?
Если это так, уважаемые программисты ПУМБа, а слабо додуматься о каком-то уведомлении, типа "Изменились реквизиты, бла-бла-бла"...?
Хотя, после прочтения новости об ограничении доступа в веб-версию, сделал вывод, что логика там - как в фильме "Тупой и еще тупее" с Джимом Керри. Это я очень деликатно выразился, а хотелось бы сказать совсем по-другому.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:21
ANDRII_DNIPRO написав:
Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?
Добрый день! 16.02.2022 дополнена редакция Тарифов разделом 2.9."Пакет услуг "єПідтримка". Пакет будет открываться клиентам для выплаты помощи в рамках Программы "єПідтримка".
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PUMB
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:23
smitht
с этого месяца, прошлый еще по ЕРЦ платил
сейчас АО мегабанк сменили шаблоны
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anis
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