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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:26

Несколько месяцев платил за газ на Нафтогаз Украины - все было хорошо.
В этом месяце несколько попыток войти - крутится колесико и ничего не выходит.
При этом, если искать в поиске по названию организации, находит "Нафтогаз Украины".
Что это значит: реквизиты поменялись, и надо вводить по-новой?

Если это так, уважаемые программисты ПУМБа, а слабо додуматься о каком-то уведомлении, типа "Изменились реквизиты, бла-бла-бла"...?
Хотя, после прочтения новости об ограничении доступа в веб-версию, сделал вывод, что логика там - как в фильме "Тупой и еще тупее" с Джимом Керри. Это я очень деликатно выразился, а хотелось бы сказать совсем по-другому.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:21

  ANDRII_DNIPRO написав:Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?


Добрый день! 16.02.2022 дополнена редакция Тарифов разделом 2.9."Пакет услуг "єПідтримка". Пакет будет открываться клиентам для выплаты помощи в рамках Программы "єПідтримка".
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:23

smitht
с этого месяца, прошлый еще по ЕРЦ платил
сейчас АО мегабанк сменили шаблоны
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:36

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Если это так, уважаемые программисты ПУМБа, а слабо додуматься о каком-то уведомлении, типа "Изменились реквизиты, бла-бла-бла"...?

Дешева рибка - погана юшка.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:17

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами.


как выписку посмотреть / получить?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:29

  siem4020 написав:
  PUMB написав:Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами.


как выписку посмотреть / получить?


Добрый день! История операций отображается в приложении ПУМБ Online при нажатии на интересующую карту. Заказать выписку в виде отдельного документа можно в отделении банка или на горячей линии по номерам:

+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:46

PUMB

то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?
siem4020
 
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  #<1 ... 40414243
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