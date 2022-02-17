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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:26
Несколько месяцев платил за газ на Нафтогаз Украины - все было хорошо.
В этом месяце несколько попыток войти - крутится колесико и ничего не выходит.
При этом, если искать в поиске по названию организации, находит "Нафтогаз Украины".
Что это значит: реквизиты поменялись, и надо вводить по-новой?
Если это так, уважаемые программисты ПУМБа, а слабо додуматься о каком-то уведомлении, типа "Изменились реквизиты, бла-бла-бла"...?
Хотя, после прочтения новости об ограничении доступа в веб-версию, сделал вывод, что логика там - как в фильме "Тупой и еще тупее" с Джимом Керри. Это я очень деликатно выразился, а хотелось бы сказать совсем по-другому.
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Искатель
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:21
ANDRII_DNIPRO написав:
Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?
Добрый день! 16.02.2022 дополнена редакция Тарифов разделом 2.9."Пакет услуг "єПідтримка". Пакет будет открываться клиентам для выплаты помощи в рамках Программы "єПідтримка".
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PUMB
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:23
smitht
с этого месяца, прошлый еще по ЕРЦ платил
сейчас АО мегабанк сменили шаблоны
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anis
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:36
Искатель написав:
Если это так, уважаемые программисты ПУМБа, а слабо додуматься о каком-то уведомлении, типа "Изменились реквизиты, бла-бла-бла"...?
Дешева рибка - погана юшка.
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klug
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:17
PUMB написав:
Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами.
как выписку посмотреть / получить?
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siem4020
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:29
siem4020 написав: PUMB написав:
Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами.
как выписку посмотреть / получить?
Добрый день! История операций отображается в приложении ПУМБ Online при нажатии на интересующую карту. Заказать выписку в виде отдельного документа можно в отделении банка или на горячей линии по номерам:
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
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PUMB
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:46
PUMB
то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?
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siem4020
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