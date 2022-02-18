RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:26

Несколько месяцев платил за газ на Нафтогаз Украины - все было хорошо.
В этом месяце несколько попыток войти - крутится колесико и ничего не выходит.
При этом, если искать в поиске по названию организации, находит "Нафтогаз Украины".
Что это значит: реквизиты поменялись, и надо вводить по-новой?

Если это так, уважаемые программисты ПУМБа, а слабо додуматься о каком-то уведомлении, типа "Изменились реквизиты, бла-бла-бла"...?
Хотя, после прочтения новости об ограничении доступа в веб-версию, сделал вывод, что логика там - как в фильме "Тупой и еще тупее" с Джимом Керри. Это я очень деликатно выразился, а хотелось бы сказать совсем по-другому.
Искатель
 
Повідомлень: 5348
З нами з: 22.02.16
Подякував: 817 раз.
Подякували: 4541 раз.
 
Профіль
6
13
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:21

  ANDRII_DNIPRO написав:Сегодня в клиент банк пришло уведомление, что с 16 февраля меняются тарифы для обслуживания физлиц. Упускаем момент, что информировать об этом в день вступления в силу изменений не совсем правильно. Тем не менее, у кого-то есть информация, что конкретно поменялось?


Добрый день! 16.02.2022 дополнена редакция Тарифов разделом 2.9."Пакет услуг "єПідтримка". Пакет будет открываться клиентам для выплаты помощи в рамках Программы "єПідтримка".
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:23

smitht
с этого месяца, прошлый еще по ЕРЦ платил
сейчас АО мегабанк сменили шаблоны
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 22.11.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:36

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Если это так, уважаемые программисты ПУМБа, а слабо додуматься о каком-то уведомлении, типа "Изменились реквизиты, бла-бла-бла"...?

Дешева рибка - погана юшка.
klug
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 18.08.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:17

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами.


как выписку посмотреть / получить?
siem4020
 
Повідомлень: 67
З нами з: 03.03.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:29

  siem4020 написав:
  PUMB написав:Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами.


как выписку посмотреть / получить?


Добрый день! История операций отображается в приложении ПУМБ Online при нажатии на интересующую карту. Заказать выписку в виде отдельного документа можно в отделении банка или на горячей линии по номерам:

+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:46

PUMB

то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?
siem4020
 
Повідомлень: 67
З нами з: 03.03.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:16

Re: ПУМБ

Это теперь шоб квитанции по коммуналке для родителей распечатать, надо каждую по одной на имейл себе отправлять? Ну не мрази?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4150
З нами з: 14.10.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:24

Re: ПУМБ

Ferlakur написав:Это теперь шоб квитанции по коммуналке для родителей распечатать, надо каждую по одной на имейл себе отправлять? Ну не мрази?
Ещё и звонили, спрашивали как мне нравится их приложение. Поставил по всем вопросам 0 ( ничего не нравится, никому не порекомендую). Сказал, что закрою карту, если уберут ВЕБ версию. Кэшбэк не выбирал в этом месяце.
lel
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 01:23

Добрый день! Банк рассматривает мобильное приложение ПУМБ Online как приоритетный канал дистанционного обслуживания клиентов. Поэтому было принято решение ограничить возможность доступа в веб-версию для новых пользователей и клиентов, не осуществлявших вход в веб-версию в течение последних 3-х месяцев. Это не лишает Вас возможности активно пользоваться всеми банковскими услугами и сервисами. Мы интенсивно работаем над развитием и усовершенствованием мобильного ПУМБ Online для того, чтобы сделать его более доступным и удобным для каждого клиента. Пожалуйста, следите за следующими обновлениями приложения.[/quote]

Иногда лучше ничего не менять, чем создавать видимсть бурной деятельности такими изменениями. Вместо того, чтобы расширять возможность доступа к сервисам банка какой то идиот решил её сузить.
Порт
 
Повідомлень: 849
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.