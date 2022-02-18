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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:18

  siem4020 написав:PUMB

то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?


Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.
PUMB
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Стебётесь?
Достаточно нормальная онлайн-выписка есть в вэб-ИБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:25

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении.
По Р2Р-переводом тоже? :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:41

  PUMB написав:
  siem4020 написав:PUMB

то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?


Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.

О, давайте их задолбаем заказами выписок. Это ж бесплатно, ограничений нет?
Ferlakur
 
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ну а изменить карту для выплаты депозита или %% как?
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  #<1 ... 41424344
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