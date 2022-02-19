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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лют, 2022 09:18
siem4020 написав:PUMB
то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?
Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 09:25
Стебётесь?
Достаточно нормальная онлайн-выписка есть в вэб-ИБ
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Додано: Суб 19 лют, 2022 09:25
PUMB написав:
Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении.
По Р2Р-переводом тоже?
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Додано: Суб 19 лют, 2022 09:41
PUMB написав:
siem4020 написав:PUMB
то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?
Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.
О, давайте их задолбаем заказами выписок. Это ж бесплатно, ограничений нет?
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Додано: Суб 19 лют, 2022 10:14
ну а изменить карту для выплаты депозита или %% как?
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Додано: Суб 19 лют, 2022 13:30
PUMB, а вот, если сделать такую операцию в веб-версии банкинга, то там такую квитанцию предлагают сделать. Вместо этого до реализации этого функционала вы решили для новых клиентов ввести ограничения на использование веб-версии.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:52
PUMB написав:
Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.
Какая это история операций?
Вот упали сегодня средства - что показывает моб. приложение?
"Виплата суми нарахованих відсотків згідно депозитного..." - что с этим делать, если не один депозит, то с какого именно упали средства?
Идем в депозиты - как там увидеть какое то движение, чтобы логически что-то понять?
Не позорьтесь - оставьте доступ к Вебу и допиливайте по мере необходимости - это вечное, все равно вернетесь назад или потеряете клиентов, которые умеют считать деньги, не думаю, что банк хочет сэкономить именно на количестве клиентов.
Передайте пожелания руководству, в конце концов если банк не думает о клиентах то...а вроде серьезный банк, не однодневка.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:06
Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину.
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