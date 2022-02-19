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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445>

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ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:18

  siem4020 написав:PUMB

то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?


Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:25

Стебётесь?
Достаточно нормальная онлайн-выписка есть в вэб-ИБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:25

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении.
По Р2Р-переводом тоже? :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:41

  PUMB написав:
  siem4020 написав:PUMB

то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?


Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.

О, давайте их задолбаем заказами выписок. Это ж бесплатно, ограничений нет?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:14

ну а изменить карту для выплаты депозита или %% как?
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:47

  MASolomko написав:
  PUMB написав:Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении.
По Р2Р-переводом тоже? :D


Добрый день! Р2Р операции отображаются в истории операций в мобильном приложении. Возможность формирования отдельных квитанций по таким транзакциям сейчас находится в работе.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:30

Re: ПУМБ

PUMB, а вот, если сделать такую операцию в веб-версии банкинга, то там такую квитанцию предлагают сделать. Вместо этого до реализации этого функционала вы решили для новых клиентов ввести ограничения на использование веб-версии.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:52

ПУМБ

  PUMB написав:Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.


Какая это история операций?
Вот упали сегодня средства - что показывает моб. приложение?
"Виплата суми нарахованих відсотків згідно депозитного..." - что с этим делать, если не один депозит, то с какого именно упали средства?
Идем в депозиты - как там увидеть какое то движение, чтобы логически что-то понять?
Не позорьтесь - оставьте доступ к Вебу и допиливайте по мере необходимости - это вечное, все равно вернетесь назад или потеряете клиентов, которые умеют считать деньги, не думаю, что банк хочет сэкономить именно на количестве клиентов.
Передайте пожелания руководству, в конце концов если банк не думает о клиентах то...а вроде серьезный банк, не однодневка.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:06

Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:51

  klug написав:Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину.


Наразі обмеження доступу до веб-версії існують лише для нових клієнтів або клієнтів, котрі не користувалися нею протягом понад останніх 3-х місяців. Клієнти, що здійснювали авторизацію протягом останнього часу, мають можливість і надалі користуватися функціоналом сайту. Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.
PUMB
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