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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:07

  PUMB написав:Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.

Логично было бы сначала наполнить приложение необходимым функционалом, а потом думать о выводе Веб-версии из эксплуатации.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:38

  PUMB написав:
  klug написав:Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину.

Наразі обмеження доступу до веб-версії існують лише для нових клієнтів або клієнтів, котрі не користувалися нею протягом понад останніх 3-х місяців. Клієнти, що здійснювали авторизацію протягом останнього часу, мають можливість і надалі користуватися функціоналом сайту. Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.

Вважаю, що дати шаблонну відповідь на репліку про те, що банк не чує своїх клієнтів - це символічно і показово. Я так розумію, що ми ще маємо подякувати за те, що вибір відібрали та обмежили функціонал поки лише частині користувачів. Низький уклін, ЛУМУМбо.
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ПУМБ (442)
19.02.2022 17:38
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