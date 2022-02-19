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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 42434445 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.9 5 11 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 9% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 55% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 27% 3 Всього голосів : 11 Додано: Суб 19 лют, 2022 17:07 PUMB написав: Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом. Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.

Логично было бы сначала наполнить приложение необходимым функционалом, а потом думать о выводе Веб-версии из эксплуатации. Логично было бы сначала наполнить приложение необходимым функционалом, а потом думать о выводе Веб-версии из эксплуатации. копейка

Повідомлень: 60 З нами з: 31.07.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 17:38 PUMB написав: klug написав: Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину. Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину.

Наразі обмеження доступу до веб-версії існують лише для нових клієнтів або клієнтів, котрі не користувалися нею протягом понад останніх 3-х місяців. Клієнти, що здійснювали авторизацію протягом останнього часу, мають можливість і надалі користуватися функціоналом сайту. Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом. Наразі обмеження доступу до веб-версії існують лише для нових клієнтів або клієнтів, котрі не користувалися нею протягом понад останніх 3-х місяців. Клієнти, що здійснювали авторизацію протягом останнього часу, мають можливість і надалі користуватися функціоналом сайту. Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.

Вважаю, що дати шаблонну відповідь на репліку про те, що банк не чує своїх клієнтів - це символічно і показово. Я так розумію, що ми ще маємо подякувати за те, що вибір відібрали та обмежили функціонал поки лише частині користувачів. Низький уклін, ЛУМУМбо. Вважаю, що дати шаблонну відповідь на репліку про те, що банк не чує своїх клієнтів - це символічно і показово. Я так розумію, що ми ще маємо подякувати за те, що вибір відібрали та обмежили функціонал поки лише частині користувачів. Низький уклін, ЛУМУМбо. klug Повідомлень: 6670 З нами з: 18.08.14 Подякував: 290 раз. Подякували: 907 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 18:55



PUMB написав: siem4020 написав: PUMB



то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку? то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?



Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию. Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.



1. вы понимаете, что означает ДИСТАНЦИОННО в контексте взаимоотношений клиент-банк???

2. зачем на мой вопрос о ВЫПИСКЕ вы отвечаете про историю и квитанции? pumb,1. вы понимаете, что означает ДИСТАНЦИОННО в контексте взаимоотношений клиент-банк???2. зачем на мой вопрос о ВЫПИСКЕ вы отвечаете про историю и квитанции? siem4020 Повідомлень: 68 З нами з: 03.03.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 19:23 Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти. Однако следует запомнить этот финт банка, поскольку эти "гении" могут придумать нечто похлещё. Порт Повідомлень: 850 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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