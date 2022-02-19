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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лют, 2022 17:07
PUMB написав:
Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.
Логично было бы сначала наполнить приложение необходимым функционалом, а потом думать о выводе Веб-версии из эксплуатации.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:38
PUMB написав: klug написав:
Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину.
Наразі обмеження доступу до веб-версії існують лише для нових клієнтів або клієнтів, котрі не користувалися нею протягом понад останніх 3-х місяців. Клієнти, що здійснювали авторизацію протягом останнього часу, мають можливість і надалі користуватися функціоналом сайту. Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.
Вважаю, що дати шаблонну відповідь на репліку про те, що банк не чує своїх клієнтів - це символічно і показово. Я так розумію, що ми ще маємо подякувати за те, що вибір відібрали та обмежили функціонал поки лише частині користувачів. Низький уклін, ЛУМУМбо.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 18:55
pumb,
PUMB написав:
siem4020 написав:PUMB
то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?
Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.
1. вы понимаете, что означает ДИСТАНЦИОННО в контексте взаимоотношений клиент-банк???
2. зачем на мой вопрос о ВЫПИСКЕ вы отвечаете про историю и квитанции?
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Додано: Суб 19 лют, 2022 19:23
Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти. Однако следует запомнить этот финт банка, поскольку эти "гении" могут придумать нечто похлещё.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 19:36
Альфа за использование сыроватого приложения даёт 200 грн в месяц до конца года, а ранее давала по 400грн 6 мес. И все ноют, но активно пользуются, попутно фиксируя недостатки. И Алла их исправляет.
Какие плюшки даст Пумб, что бы компенсировать неудобства,?
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