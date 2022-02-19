klug написав:Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину.
Наразі обмеження доступу до веб-версії існують лише для нових клієнтів або клієнтів, котрі не користувалися нею протягом понад останніх 3-х місяців. Клієнти, що здійснювали авторизацію протягом останнього часу, мають можливість і надалі користуватися функціоналом сайту. Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.
Вважаю, що дати шаблонну відповідь на репліку про те, що банк не чує своїх клієнтів - це символічно і показово. Я так розумію, що ми ще маємо подякувати за те, що вибір відібрали та обмежили функціонал поки лише частині користувачів. Низький уклін, ЛУМУМбо.
то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?
Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.
1. вы понимаете, что означает ДИСТАНЦИОННО в контексте взаимоотношений клиент-банк??? 2. зачем на мой вопрос о ВЫПИСКЕ вы отвечаете про историю и квитанции?
Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти. Однако следует запомнить этот финт банка, поскольку эти "гении" могут придумать нечто похлещё.
Альфа за использование сыроватого приложения даёт 200 грн в месяц до конца года, а ранее давала по 400грн 6 мес. И все ноют, но активно пользуются, попутно фиксируя недостатки. И Алла их исправляет. Какие плюшки даст Пумб, что бы компенсировать неудобства,?
Порт написав:Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти.
и? только зашел, посмотрел депо, самая любимая операция - пополнить Вильний - болт, нет в меню. Висит кнопка - ВІДКРИТИ- нажал - а там транспорант - ідіть в моб версию и ссилка. Згодом на каждую кнопку будет транспорант і відключать, через низьке КПД використання. Особо упоротим будет обзвон с отделения и приглашение на занятие по моб додатку.
Порт написав:Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти.
и? только зашел, посмотрел депо, самая любимая операция - пополнить Вильний - болт, нет в меню. Висит кнопка - ВІДКРИТИ- нажал - а там транспорант - ідіть в моб версию и ссилка. Згодом на каждую кнопку будет транспорант і відключать, через низьке КПД використання. Особо упоротим будет обзвон с отделения и приглашение на занятие по моб додатку.
копейка написав:Логично было бы сначала наполнить приложение необходимым функционалом, а потом думать о выводе Веб-версии из эксплуатации.
Логично иметь и веб версию, и мобильное приложение. А не убивать одно в угоду другому! Ведь это по факту совсем разные платформы. Мне например и на хрен не нужна эта мобильная версия. Забыл телефон дома/в машине, или батарея села, или его украли, или он сломался, или еще что - и в итоге остаться вообще без доступа к деньгам? Да просто даже элементарно на экране компа намного удобнее платежи делать, чем вглядываясь в экран телефона, да еще и на бегу. Кому удобно с телефона - пусть делают это так. Вот только на фига принудительно всех пересаживать с "мотоцикла" на "машину"?
Закроют веб версию, и многие просто уйдут из ПУМБ. Чисто из принципа. Благо банков вокруг полно, и свет клином не сошелся только на этом.
Востаннє редагувалось yuri_m в Суб 19 лют, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.