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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:07

  PUMB написав:Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.

Логично было бы сначала наполнить приложение необходимым функционалом, а потом думать о выводе Веб-версии из эксплуатации.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:38

  PUMB написав:
  klug написав:Хтось вирішив, що для того, щоб повторити темпи росту мобільного банку без відділень, достатньо відключити веб-версію і закрити відділення. Так от, важко повірити, але фішка не в цьому. Спочатку треба навчитися взаємодіяти з клієнтами, а потім вже починати якісь рухи. Історія з комуналкою вже добре показала, на скільки наші проблеми цікавлять банку і на скільки вона готова на них реагувати, а ситуація з ІБ лише доповнює картину.

Наразі обмеження доступу до веб-версії існують лише для нових клієнтів або клієнтів, котрі не користувалися нею протягом понад останніх 3-х місяців. Клієнти, що здійснювали авторизацію протягом останнього часу, мають можливість і надалі користуватися функціоналом сайту. Разом з тим ми інтенсивно працюємо над розширенням функціоналу додатку ПУМБ Online для того, щоб додати суттєві функції веб-версії вже найближчим часом.

Вважаю, що дати шаблонну відповідь на репліку про те, що банк не чує своїх клієнтів - це символічно і показово. Я так розумію, що ми ще маємо подякувати за те, що вибір відібрали та обмежили функціонал поки лише частині користувачів. Низький уклін, ЛУМУМбо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:55

pumb,

  PUMB написав:
  siem4020 написав:PUMB

то есть теперь я НЕ МОГУ дистанционно заказать, посмотреть и получить выписку?


Добрый день! Вы можете просматривать историю операций и формировать квитанции в мобильном приложении. Также Вы можете заказать электронную выписку за определенный период в виде отдельного документа на Ваш электронный адрес, обратившись на горячую линию.


1. вы понимаете, что означает ДИСТАНЦИОННО в контексте взаимоотношений клиент-банк???
2. зачем на мой вопрос о ВЫПИСКЕ вы отвечаете про историю и квитанции?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:23

Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти. Однако следует запомнить этот финт банка, поскольку эти "гении" могут придумать нечто похлещё.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:36

Re: ПУМБ

Альфа за использование сыроватого приложения даёт 200 грн в месяц до конца года, а ранее давала по 400грн 6 мес. И все ноют, но активно пользуются, попутно фиксируя недостатки. И Алла их исправляет.
Какие плюшки даст Пумб, что бы компенсировать неудобства,?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:39

Re: ПУМБ

  lel написав:Альфа за использование сыроватого приложения даёт 200 грн в месяц до конца года, а ранее давала по 400грн 6 мес.


а можно подробности?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:39

Re: ПУМБ

  Порт написав:Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти.

и? только зашел, посмотрел депо, самая любимая операция - пополнить Вильний - болт, нет в меню. Висит кнопка - ВІДКРИТИ- нажал - а там транспорант - ідіть в моб версию и ссилка. Згодом на каждую кнопку будет транспорант і відключать, через низьке КПД використання. Особо упоротим будет обзвон с отделения и приглашение на занятие по моб додатку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:45

  Goodman написав:
  Порт написав:Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти.

и? только зашел, посмотрел депо, самая любимая операция - пополнить Вильний - болт, нет в меню. Висит кнопка - ВІДКРИТИ- нажал - а там транспорант - ідіть в моб версию и ссилка. Згодом на каждую кнопку будет транспорант і відключать, через низьке КПД використання. Особо упоротим будет обзвон с отделения и приглашение на занятие по моб додатку.

И кому хуже сделает банк таким отключением?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:51

  копейка написав:Логично было бы сначала наполнить приложение необходимым функционалом, а потом думать о выводе Веб-версии из эксплуатации.

Логично иметь и веб версию, и мобильное приложение. А не убивать одно в угоду другому! Ведь это по факту совсем разные платформы. Мне например и на хрен не нужна эта мобильная версия. Забыл телефон дома/в машине, или батарея села, или его украли, или он сломался, или еще что - и в итоге остаться вообще без доступа к деньгам? Да просто даже элементарно на экране компа намного удобнее платежи делать, чем вглядываясь в экран телефона, да еще и на бегу. Кому удобно с телефона - пусть делают это так. Вот только на фига принудительно всех пересаживать с "мотоцикла" на "машину"?

Закроют веб версию, и многие просто уйдут из ПУМБ. Чисто из принципа. Благо банков вокруг полно, и свет клином не сошелся только на этом.
Востаннє редагувалось yuri_m в Суб 19 лют, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:53

Re: ПУМБ

siem4020 написав:
  lel написав:Альфа за использование сыроватого приложения даёт 200 грн в месяц до конца года, а ранее давала по 400грн 6 мес.


а можно подробности?
На ветке Аллы. Сенсацiйний бонус. https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
lel
 
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