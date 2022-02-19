|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лют, 2022 19:59
Порт написав:
И кому хуже сделает банк таким отключением?
никому. Комуналку и так научились платить через смарт. А депозити....., депозити по ситуации - в етом году била ситуация , в след не будет и все забудется.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4860
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:23
Порт написав:
Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти.
Многим уже поздно - некуда заходить...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10026
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1082 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:30
PUMB, есть проблема с оплатами счетов ТОВ НОВОБУДОВА (ЄДРПОУ: 32917247, г. Киев) в вашем приложении ПУМБ Online, так как невозможно создать шаблон по л/с в формате ХХХ\ХХ-ХХХ - ваша система постоянно пишет, что не корректный формат л/с, но он вполне корректный и нормально воспринимается другими системами оплат (например Портмоне)...
также существует проблема с оплатами КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО за абонентские обслуживание системы отопления и ГВС, так как ваша система почему-то не находит этих счетов...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5394
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 860 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:55
yuri_m написав:
Логично иметь и веб версию, и мобильное приложение. А не убивать одно в угоду другому! Ведь это по факту совсем разные платформы. Мне например и на хрен не нужна эта мобильная версия. Забыл телефон дома/в машине, или батарея села, или его украли, или он сломался, или еще что - и в итоге остаться вообще без доступа к деньгам? Да просто даже элементарно на экране компа намного удобнее платежи делать, чем вглядываясь в экран телефона, да еще и на бегу. Кому удобно с телефона - пусть делают это так. Вот только на фига принудительно всех пересаживать с "мотоцикла" на "машину"?
Закроют веб версию, и многие просто уйдут из ПУМБ. Чисто из принципа. Благо банков вокруг полно, и свет клином не сошелся только на этом.
Вы наверное не прочли мое первое сообщение. Я, однозначно против отключения Веб-версии, но дополнительно упомянула, что если есть такой план - то нужна лучшая альтернатива для мобильного устройства, как минимум, а не огрызок, не способный нести доступный сейчас функционал. Но в любом случае доступ до средств сужается, к тому же сужается контроль за ними, т.к. в моб. приложении сложно что-то проверить.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:55
Goodman написав: Порт написав:
И кому хуже сделает банк таким отключением?
никому. Комуналку и так научились платить через смарт. А депозити....., депозити по ситуации - в етом году била ситуация , в след не будет и все забудется.
Кто то забудет, кто то напомнит.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:09
Goodman Только что проверил в веб версии можно пополнять депозит "Свободный" сам пополнял его 16.02. открыть депозиты в веб уже нельзя, банк смской предупредил. Печально , но факт. я тоже против дискриминации пользователей веб версии.
-
pens
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 25.08.21
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|