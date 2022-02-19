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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

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ПУМБ 3.9 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:59

Re: ПУМБ

  Порт написав:И кому хуже сделает банк таким отключением?

никому. Комуналку и так научились платить через смарт. А депозити....., депозити по ситуации - в етом году била ситуация , в след не будет и все забудется.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:23

  Порт написав:Бороться с этими тупыми изменениями несложно, достаточно лишь раз в 3 месяца зайти в веб версию и тут же выйти.

Многим уже поздно - некуда заходить...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:30

PUMB, есть проблема с оплатами счетов ТОВ НОВОБУДОВА (ЄДРПОУ: 32917247, г. Киев) в вашем приложении ПУМБ Online, так как невозможно создать шаблон по л/с в формате ХХХ\ХХ-ХХХ - ваша система постоянно пишет, что не корректный формат л/с, но он вполне корректный и нормально воспринимается другими системами оплат (например Портмоне)...

также существует проблема с оплатами КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО за абонентские обслуживание системы отопления и ГВС, так как ваша система почему-то не находит этих счетов...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:55

  yuri_m написав:Логично иметь и веб версию, и мобильное приложение. А не убивать одно в угоду другому! Ведь это по факту совсем разные платформы. Мне например и на хрен не нужна эта мобильная версия. Забыл телефон дома/в машине, или батарея села, или его украли, или он сломался, или еще что - и в итоге остаться вообще без доступа к деньгам? Да просто даже элементарно на экране компа намного удобнее платежи делать, чем вглядываясь в экран телефона, да еще и на бегу. Кому удобно с телефона - пусть делают это так. Вот только на фига принудительно всех пересаживать с "мотоцикла" на "машину"?

Закроют веб версию, и многие просто уйдут из ПУМБ. Чисто из принципа. Благо банков вокруг полно, и свет клином не сошелся только на этом.

Вы наверное не прочли мое первое сообщение. Я, однозначно против отключения Веб-версии, но дополнительно упомянула, что если есть такой план - то нужна лучшая альтернатива для мобильного устройства, как минимум, а не огрызок, не способный нести доступный сейчас функционал. Но в любом случае доступ до средств сужается, к тому же сужается контроль за ними, т.к. в моб. приложении сложно что-то проверить.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:55

  Goodman написав:
  Порт написав:И кому хуже сделает банк таким отключением?

никому. Комуналку и так научились платить через смарт. А депозити....., депозити по ситуации - в етом году била ситуация , в след не будет и все забудется.

Кто то забудет, кто то напомнит.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:09

депозиты

Goodman Только что проверил в веб версии можно пополнять депозит "Свободный" сам пополнял его 16.02. открыть депозиты в веб уже нельзя, банк смской предупредил. Печально , но факт. я тоже против дискриминации пользователей веб версии.
pens
 
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