Логично иметь и веб версию, и мобильное приложение. А не убивать одно в угоду другому! Ведь это по факту совсем разные платформы. Мне например и на хрен не нужна эта мобильная версия. Забыл телефон дома/в машине, или батарея села, или его украли, или он сломался, или еще что - и в итоге остаться вообще без доступа к деньгам? Да просто даже элементарно на экране компа намного удобнее платежи делать, чем вглядываясь в экран телефона, да еще и на бегу. Кому удобно с телефона - пусть делают это так. Вот только на фига принудительно всех пересаживать с "мотоцикла" на "машину"?Закроют веб версию, и многие просто уйдут из ПУМБ. Чисто из принципа. Благо банков вокруг полно, и свет клином не сошелся только на этом.